Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске

Acronis, один из мировых лидеров в области защиты данных, объявил о завершении совместного конкурса с крупнейшей сетью в области дополнительного образования для школьников компанией «Юниум» на получение грантов для открытия образовательных центров в регионах России. Два победителя из Новороссийска и Ульяновска получат средства из фонда Acronis Foundation, развивающего образование по всему миру. Благодаря грантам Acronis Foundation учебные центры в Новороссийске и Ульяновске по концепции Acronis и «Юниум» будут открыты до конца 2018 г.

Конкурс на защиту проектов от предпринимателей в сфере образования проходил с 17 мая по 20 июля 2018 г. На получение гранта могли претендовать инициативные предприниматели из любого региона России. От претендентов на гранты требовалось продемонстрировать свою готовность создавать новый учебный центр, увлеченность образовательной сферой и ряд других качеств, включая высокий уровень нефинансовой мотивации, энтузиазм, а также стремление к качеству и высоким результатам в рамках своего собственного проекта.

92 человека из 60 городов России подали заявки на участие в конкурсе, больше всего из Приволжского и Северо-Западного федеральных округов страны. Интерес к конкурсу проявили и в странах СНГ – Белоруссии, Казахстане, Киргизии. В результате конкурса было выбрано 5 финалистов из Костромы, Пензы, Новороссийска, Бузулука и Ульяновска. Каждый из финалистов представил комплексный проект, защищая открытие учебного центра в своем городе. Победителями стали Людмила Семенова из Ульяновска и Николай Соловьев из Новороссийска.

Победители конкурса пройдут специальное обучение в августе 2018 г., после которого приступят к полноценной работе по запуску центров дополнительного образования в своих городах.

«После анализа множества предложенных проектов хочется отметить высокий уровень заинтересованности и широчайшую географию претендентов. Победители конкурса обладают необходимыми навыками и — главное — полны энтузиазма. Acronis Foundation окажет им поддержку и поможет расширить направление ИТ-курсов, используя экспертизу инженеров компании Acronis из центров разработки по всему миру», – отметил Гайдар Магдануров, глобальный директор по маркетингу компании Acronis.

«"Юниум" динамично развивается и продолжает тиражировать успешный опыт как собственных учебных центров, так и открытых по франшизе "Юниум", расширяясь по всей территории России. Мы верим, что благодаря поддержке Acronis Foundation, мы сможем активней развивать ИТ грамотность и новые совместные курсы во многих городах России. Уже этой осенью география присутствия центров "Юниум" достигнет 32 городов, а количество будет насчитывать 70 центров. Сегодня новые партнеры из Ульяновска и Новороссийска готовят свои площадки, планируют работу и в скором времени смогут представлять для школьников в своих городах уникальные учебные программы в самых разных сферах», – сказал директор федеральной сети образовательных центров «Юниум» Анатолий Лысов.