Альфа-банк представил «умные» сервисы для бизнес-клиентов

Альфа-банк разработал ряд сервисов, которые упрощают для клиентов-юридических лиц взаимодействие с банком и позволяют экономить до 2 рабочих дней в месяц за счет расширения функциональности интернет-банка.

Сервис «кредитные продукты» – новый раздел интернет-банка, в котором клиенты могут получить детализированную информацию о всех кредитных продуктах в режиме онлайн. В настоящее время Альфа-банк проводит тестирование этой функциональности среди нескольких сотен корпоративных компаний.

Сервис позволяет в режиме онлайн: посмотреть основные условия сделок по кредитным продуктам: номер договора, дату заключения, сумму или лимит обязательства, процентную ставку и т.д.; узнать детальную информацию по сделке: условия договора, текущую задолженность, свободный лимит по договору, ближайшую дату и размер платежа, сумму процентов и основного долга, просроченную задолженность и т.д.; выгрузить график платежей (в форматах pdf/xlsx).

У одного клиента-юридического лица может быть более десяти кредитных продуктов на различные цели – разовые кредиты на пополнение оборотных средств, гарантии для участия в тендерах, кредитные линии, отдельные транши, выданные в рамках кредитной линии, рамочные договоры гарантий под определенную сделку и прочее.

По каждому продукту – свои условия: процентная ставка, срок, график платежей и т.п.

Для того, чтобы следить за задолженностью по кредитным продуктам, клиенты вынуждены поднимать договорную документацию, обращаться к своему персональному менеджеру, направлять письма в банк. Персональные менеджеры в свою очередь обращаются с этими запросами в бэк-офис банка.

«Доступность информации по всем кредитам в режиме онлайн высвобождает время клиентов для более важных задач. При сложных запросах (например, о графике платежей по сделкам) время ожидания ответа составляло в среднем с 1-2 дня, сейчас это 10-15 секунд – время, которое потребуется, чтобы открыть в интернет-банке страницу с детализацией. Помимо этого, при уточнении информации по своим кредитным продуктам у менеджера клиентам также приходится ожидать не менее 5 минут, пока сотрудник банка просматривает или выгружает данные из операционных систем. Сейчас же отпадает необходимость дополнительно обращаться в банк за уточнением этой информации», – отметила директор по сопровождению кредитных и транзакционных сделок Альфа-банка Татьяна Браун.

Другой сервис разработан специально для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

Это «умная телефония», позволяющая производить автоидентификацию клиента и автоматически переводить его звонок персональному валютному контролеру.

Если персональный валютный контролер в момент звонка занят, для него формируется и немедленно направляется на его почтовый ящик сообщение о том, что клиент ожидает звонка. Специалист обязан перезвонить ему в течение 20 минут – это целевой ориентир, заданный банком.

«Сейчас на каждый звонок клиент сразу получает ответ своего сотрудника. Показатель обработки звонков клиентов сотрудниками валютного контроля в новом процессе стремится к 100%, что с учетом количества обслуживаемых клиентов является очень высоким показателем даже для самых передовых колл-центров крупных компаний», – сказала Татьяна Браун.