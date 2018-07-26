Citrix представила отчет о финансовых результатах за II кв. 2018
Citrix Systems объявила финансовые результаты за II кв. 2018 финансового года, который закончился 30 июня 2018 года. Во II кв. 2018 финансового года Citrix получила выручку в размере $742 млн по сравнению с $693 во II кв. 2017 финансового года, что на 7% больше показателя прошлого года.
Чистая прибыль во II кв. 2018 финансового года составила $107 млн, или $0,73 на одну разводненную акцию, по сравнению с $109 млн, или $0,70 на одну разводненную акцию, во II кв. 2017 финансового года. Чистая прибыль во II кв. 2018 и 2017 финансового года включает расходы на реструктуризацию в размере $7 млн и $2 млн, соответственно, в основном, на отделение и закрытие части бизнеса.
Чистая прибыль не по системе GAAP во II кв. 2018 финансового года составила $178 млн, или $1,28 на одну разводненную акцию, по сравнению с $158 млн, или $1,03 на одну разводненную акцию во II кв. 2017 финансового года. Чистая прибыль не по системе GAAP во II кв. 2018 и 2017 финансового года исключает расходы на компенсации, связанные с акциями, затраты на амортизацию приобретенных нематериальных активов, амортизацию скидки с задолженности, расходы на реструктуризацию и налоги, относящиеся к этим затратам. Чистая прибыль не по системе GAAP во II кв. 2017 финансового года также не включает расходы на отделение бизнеса и налоги, относящиеся к этим затратам. Чистая прибыль не по системе GAAP на одну разводненную акцию во II кв. 2018 и 2017 финансового года также отражает влияние эффекта антиразводнения конвертируемых облигаций компании.
«Второй квартал стал очередным успешным кварталом для Citrix в соответствии с финансовыми прогнозами, трансформацией нашего бизнеса и стратегией вывода продуктов на рынок, – сказал Дэвид Хеншелл (David Henshall), президент и главный исполнительный директор компании Citrix. – Заказчики и партнеры позитивно приняли нашу стратегию перехода на облачные технологии, которая лежит в основе многолетнего плана развития, представленного в прошлом году».
По результатам сравнения за II квартал 2018 и 2017 финансового года выручка от подписки увеличилась на 49%; выручка от продажи продуктов и лицензий увеличилась на 1%; выручка от поддержки и услуг увеличилась на 3%; чистая выручка в регионе EMEA увеличилась на 8%; увеличилась в Северной и Южной Америке на 7%; и увеличилась в Тихоокеанском регионе на 7%.
Во II кв. 2018 финансового года валовая прибыль по системе GAAP составила 85%. Валовая прибыль не по системе GAAP составила 87%; операционная прибыль по системе GAAP составила 20%. Операционная прибыль не по системе GAAP составила 30%; выручка от подписки как процент от общей выручки составила 15%; отложенная выручка и выручка по невыставленным счетам составила $1,94 млрд по состоянию на 30 июня 2018 года по сравнению с $1,77 млрд по состоянию на 31 марта 2018 года. Рост составил 10%; денежные потоки от операций составили $170 млн; компания выкупила порядка 1,8 млн своих акций во II квартале.
Руководство Citrix ожидает получить следующие результаты в III кв. 2018 финансового года: чистая выручка запланирована в диапазоне от $715 млн до $725 млн. Разводненная прибыль на одну акцию по системе GAAP запланирована в диапазоне от $0,72 до $0,74. Разводненная прибыль на одну акцию не по системе GAAP запланирована в диапазоне от $1,23 до $1,26.
Руководство Citrix ожидает получить следующие результаты в финансовом году, заканчивающемся 31 декабря 2018 года: чистая выручка запланирована в диапазоне от $2,92 млрд до $2,95 млрд. Разводненная прибыль на одну акцию по системе GAAP запланирована в диапазоне от $3,40 до $3,49. Разводненная прибыль на одну акцию не по системе GAAP запланирована в диапазоне от $5,30 до $5,40. Кроме того, руководство Citrix ожидает, что операционная прибыль по системе GAAP будет находиться в диапазоне от 20% до 21%, а операционная прибыль не по системе GAAP будет находиться в диапазоне от 30% до 31%.