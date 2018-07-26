ИЦ «Айтеко» и Bitfury Group договорились о стратегическом партнерстве в области блокчейн

ИЦ «Айтеко», резидент фонда «Сколково», и Bitfury Group, одна из ведущих мировых блокчейн-компаний, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках партнеры будут продвигать на рынок решения и сервисы на базе Еxonum – функционального конструктора для приватных блокчейнов.

Платформа Еxonum ориентирована на работу с приватными блокчейнами и применима в любых сферах, включая FinTech, GovTech и LegalTech. Это позволит Инновационному центру «Айтеко» использовать возможности системы в реализации проектов для заказчиков из разных отраслей и индустрий, совершенствуя процессы управления, перемещения и защиты данных и активов.

Exonum обладает рядом значимых преимуществ частного (приватного) блокчейна – высокой производительностью при обработке транзакций и более широкими возможностями масштабирования разработанных на его базе решений. При этом платформа сохраняет привлекательные особенности технологии публичного блокчейна: прозрачность транзакций и безопасность. Последний фактор обеспечивается «привязкой» Exonum к внешней блокчейн-сети, например, Bitcoin Blockchain, что подразумевает сохранение «моментального снимка» состояния системы в общедоступном источнике и повышение уровня безопасности корпоративного блокчейна до самой надежной и глобальной сети.

Сочетание таких характеристик системы, как высокая производительность, масштабируемость, безопасность и конфиденциальность, наиболее полно отвечает потребностям крупных заказчиков ГК «Айтеко». Использование возможностей Exonum позволит реализовать потенциал технологии для оптимизации бизнес-процессов, снижения расходов и рисков, особенно в части взаимодействия с контрагентами, и решения задач широкого спектра в корпоративном и государственном секторах.

«Платформа Exonum дает возможность создавать контролируемые и прогнозируемые среды с высокими показателями безопасности и конфиденциальности. Решения на ее основе позволят быстрее и качественнее внедрять блокчейн-инновации, удовлетворяя растущие потребности клиентов. Партнерство с мировым отраслевым лидером – это возможность для заказчиков повысить конкурентоспособность не только в настоящем, но и в будущем, когда технология блокчейн может стать одной из наиболее востребованных при построении информационных экосистем», – отметил Юрий Кирильчев, директор по развитию бизнеса ИЦ «Айтеко».

«Exonum – универсальный гибкий фреймворк, с которым удобно работать и стартапам, и компаниям-партнерам. Это мощный продукт, который приспособлен ко всем специфическим требованиям пользователя и нацелен на корректную работу блокчейна в России, в частности, в госорганах. Мы рады вместе с "Айтеко" продвигать для клиентов наш фреймворк, заточенный под запросы любой бизнес-индустрии», – сказал Дмитрий Уфаев, глава Bitfury в России.