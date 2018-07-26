USM завершает процесс перевода своих активов в российскую юрисдикцию

USM Holdings Limited, косвенно владеющая контрольными пакетами акций «ХК «Металлоинвест», «Мегафон» и другими активами, и ее бенефициарные владельцы завершают процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию.

В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited – Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%). В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче на «Холдинговая компания ЮэСэМ» 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций «ХК «Металлоинвест» и 56,32% акций «Мегафон».

В результате описанных корпоративных действий завершится процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию.

Как отмечает член совета директоров USM Иван Стрешинский, «проводимая нами реструктуризация направлена на реализацию объявленного в России курса на деофшоризацию отечественной экономики. Компании группы USM относятся к ведущим предприятиям страны, и мы рассчитываем, что перевод наших активов в российскую юрисдикцию будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики».