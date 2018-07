Veeam Software объявила результаты второго квартала 2018

Veeam Software опубликовала результаты за второй квартал 2018 года, отметив, что 40 кварталов подряд рост объемов заказов выражается двузначными числами. Общий объем заказов Veeam во втором квартале 2018 года вырос на 20%, рост в России и СНГ составил 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество заказчиков продолжило ежемесячно увеличиваться в среднем более чем на 4 000. На сегодняшний день у Veeam более 307 000 заказчиков по всему миру, из них более 3 320 в России и СНГ.

«По данным IDC, Veeam является лидером на рынке ПО для защиты и восстановления данных с точки зрения роста и результатов деятельности компании . Veeam опережает поставщиков традиционных решений, которые не могут удовлетворить потребности пользователей в сверхвысокой доступности данных, — сказал Питер Маккей, соуправляющий директор и президент Veeam. — Veeam заняла лидирующее положение благодаря нашим тесным взаимотношениям с дистрибьюторами и стратегическими альянс-партнерами, а также глубокому пониманию потребностей заказчиков, которым мы предлагаем инновационные, эффективные и простые в использовании решения. На пороге второго полугодия Veeam переживает прекрасный период, — продолжил Маккей. — Мы вложили значительные средства в стратегию выхода на рынок, в поддержку заказчиков, сотрудников и внутренние рабочие процессы. Мы продолжаем активную деятельность в сегменте крупного бизнеса, одновременно укрепляя позиции в тех сегментах рынка, которые исторически были для нас основными. Нашей главной задачей остается обеспечение сверхвысокой доступности данных для заказчиков, и они это ценят. Мы продолжим расширять свою долю рынка как за счет поставщиов традиционных решений, так и за счет новых компаний, которые стремятся нагнать нас и обеспечить себе прибыльность. Veeam же в свою очередь является прибыльной компанией вот уже более десяти лет подряд».

Общее число заказчиков Veeam превысило 307 000 и продолжает расти в среднем на 4 000 каждый месяц. Наши решения для обеспечения доступности данных защищают сегодня более 17,6 млн виртуальных машин. В числе новых заказчиков Veeam Университет Невада, Лас Вегас (UNLV), отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии, REWE International AG, Payboost, Gas Metropolitano и муниципалитет г. Леон (Мексика).

Рост объема заказов, полученных Veeam благодаря стратегическим альянсам, выражается трехзначными числами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совместные предложения Veeam и глобальных альянс-партнеров продемострировали рост на 183% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, по сравнению с прошлым годом вдвое выросло количество сделок и выручка Veeam от совместных заказов с Hewlett-Packard Enterprise (HPE), NetApp и Cisco. Veeam была признана Партнером года HPE и получила награду «Momentum Technology Partner of the Year 2018 – Data and Analytics Solutions Award» за рост и лидирующие позиции в сфере обеспечения высокой доступности и защиты данных систем хранения. Эта награда является признанием важной роли, которую Veeam играет в партнерской экосистеме HPE. Объявление Veeam партнером года, также повлияло на то, что HPE приняла решение интегрировать в свою глобальную систему поставок решения Veeam для сверхвысокой доступность данных. Veeam также объявила об интеграции Veeam Availability Platform и Pure Storage FlashArray, которая обеспечит непрерывность бизнеса, адаптивность и возможности анализа для крупных компаний. Интеграция Veeam с аппаратными снимками FlashArray в сочетании с использованием FlashBlade для быстрого восстановления данных создает единую современную простую в использовании инновационную платформу.

Облачные технологии остаются самым быстрорастущим сегментом решений Veeam. Рост в этом сегменте составил 64% по сравнению с прошлым годом. В Программе Veeam для поставщиков услуг и облачных сервисов (VCSP) на сегодняшний день участвуют около 20 000 партнеров, из которых более 3 500 предоставляют услуги резервного копирования (BaaS) и послеаварийного восстановления (DRaaS) с помощью Veeam Cloud Connect.

Во втором квартале особо заметен высокий спрос на новые продукты, лицензируемые на основе подписки, и увеличение их доли в выручке компании. Продажи подписок на Veeam Backup для Microsoft Office 365 выросли в на 1249% по сравнению с предыдущим годом. К этому моменту более 35 000 организаций, использующих 4,1 млн почтовых ящиков Microsoft Office 365, скачали Veeam Backup для Microsoft Office 365, чтобы защитить свои данные. Veeam Availability Suite 9.5 Обновление 3 позволяет использовать Veeam Backup & Replication для развертывания и управления решениями Veeam Agent для Microsoft Windows и Veeam Agent для Linux, которые защищают физические невиртуализованные серверы и компьютеры, а также любые приложения в публичном облаке. Продажи подписки на агенты Veeam выросли более чем на 220% по сравнению с предыдущим годом.

Veeam продолжает расширять свою команду, которая на данный момент насчитывает более 3 600 сотрудников по всему миру. Недавно Veeam открыла новый научно-исследовательский центр в Праге (Чехия), где инженеры будут разрабатывать инновационные технологии для управления, автоматизации и обеспечения сверхвысокой доступности данных. Будет открыто около 300 новых позиций, большинство из них для высококвалифицированных технических специалистов и специалистов по обеспечению качества в отделе разработки Veeam.