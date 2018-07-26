«Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2018 года

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2018 года. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 34% — до 29,7 млрд рублей (472,8 млн долларов США). Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 857% и составила 33,3 млрд рублей (531,1 млн долларов США), что связано в основном с эффектом от деконсолидации Яндекс.Маркета, который составил 28 млрд рублей.

Рентабельность по чистой прибыли — 112,3%. Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 27% и составила 5,1 млрд рублей (80,9 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 17,1%.

Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 23% — до 8,8 млрд рублей (140,9 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 29,8%.

Выручка, без учёта «Яндекс.Маркета» выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 39% — до 29,4 млрд рублей (467,7 млн долларов США). Чистая прибыль без учёта «Яндекс.Маркета» выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 67% и составила 5,3 млрд рублей (84,4 млн долларов США).

Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income), без учёта «Яндекс.Маркета» увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 44% и составила 5,3 млрд рублей (84,1 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin), без учёта «Яндекс.Маркета» — 18,0%. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA), без учёта «Яндекс.Маркета» вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 32% — до 8,9 млрд рублей (142,5 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 30,5%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 июня 2018 года: 97,0 млрд рублей (1546,4 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 27,2 млрд рублей (433,0 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси»; 32,1 млрд рублей (511,8 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета, не включаемых в консолидированный баланс Яндекс Н.В. (Yandex N.V.).

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила во втором квартале 2018 года в среднем 56,2%, во втором квартале 2017 года она составляла 54,3%, а в первом квартале 2018 года — 56,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2018 года 47,8%, тогда как в первом квартале 2018 года она составляла 46,3%, а во втором квартале 2017 года — 38,2% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Количество поисковых запросов (search queries) в России увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 11%. Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 10% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.

Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. Число поездок сегмента Такси выросло на 207% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. Это количество поездок включает поездки Uber за полный второй квартал 2018 года.

«Яндекс» представил «Яндекс.Станцию» — умную мультимедиа-платформу с голосовым помощником, разработанную для российского рынка. «Яндекс» запустил подписку на свои сервисы — «Яндекс.Плюс», которая предоставляет пользователям особые условия на всех сервисах «Яндекса», участвующих в проекте.

27 апреля 2018 года «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, после чего результаты Яндекс.Маркета были деконсолидированы из финансовых результатов группы компаний Яндекса.

«Яндекс» объявил о программе обратного выкупа акций класса А стоимостью до 100 млн долларов США, которая продлится до двенадцати месяцев.

«В этом квартале у нас прекрасные результаты. Яндекс ускорил темпы роста выручки и представил рынку новые продукты, — сказал Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Мы вышли за рамки привычных нам платформ и выпустили Яндекс.Станцию — первое умное мультимедиа-устройство, разработанное для российского рынка. Кроме того, мы запустили Яндекс.Плюс — единую подписку на наши сервисы, которая даёт пользователям ещё больше возможностей».

«В этом квартале наша выручка выросла на 39% год к году, без учёта результатов Яндекс.Маркета, который мы деконсолидировали из отчётности в апреле этого года, — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Мы очень довольны темпами роста наших сервисов и особенно гордимся успехами основного бизнеса компании — Поиска».

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. В структуре общей выручки «Яндекса» во втором квартале 2018 года она составляет 83%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети.

Без учёта выручки «Яндекс.Маркета» за второй квартал 2017 и 2018 годов выручка от продажи интернет-рекламы во втором квартале 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» во втором квартале 2018 года увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года и составила 64% от общей выручки компании. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за второй квартал 2017 и 2018 годов выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах Яндекса во втором квартале 2018 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Рекламной сети Яндекса» во втором квартале 2018 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. В структуре общей выручки компании во втором квартале 2018 года она составила 19%.

Прочие доходы во втором квартале 2018 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 344% и составили 17% от общей выручки компании во втором квартале 2018 года. Рост прочих доходов был связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Такси».