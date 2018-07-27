ВТБ расширил возможности SMS-информирования клиентов

ВТБ расширил перечень событий, о которых клиенты сегмента малого бизнеса могут получать SMS-уведомления. Теперь, помимо стандартного информирования об операциях по расчетному счету, можно настроить оповещение по следующим темам: прохождение валютного контроля; поступление валютной выручки; начисление процентов на остатки, досрочное расторжение и приближение даты окончания срока по депозитным сделкам; предстоящие и просроченные платежи, окончание сроков договоров, изменение лимитов по кредитным линиям и овердрафтам, а также предоставление реквизитов для уплаты комиссий по гарантиям.

Все это позволяет клиентам своевременно принимать решения об управлении денежными потоками. Услуга SMS-информирования подключается бесплатно при обращении в офис банка.

«В ритме современной жизни успешному бизнесмену важно оперативно работать с большими объемами информации. ВТБ стремится сделать взаимодействие клиента с банком максимально комфортным. Своевременное напоминание о различных важных для клиентов событиях – о сроке окончания депозита, необходимости оплатить проценты по кредиту, совершении операций по расчетному счету компании и многом другом – позволяет грамотно выстраивать все рабочие процессы. Таким образом, клиенты могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, получая от банка максимум информации в удобном мобильном формате», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.