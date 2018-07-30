Сбербанк объявил о старте конкурса по исследованию данных и искусственному интеллекту «Классик AI»

Сбербанк в рамках реализации проекта развития искусственного интеллекта объявил о начале конкурса «Классик AI». Участникам конкурса предлагается создать алгоритм, который сможет сочинить стихотворение в стиле заданного поэта на основе полученного отрывка текста на русском языке.

Призовой фонд соревнования составит один миллион рублей: 500 тыс. руб. получит победитель, по 300 и 200 тыс. руб. — серебряный и бронзовый призеры конкурса. Стихи, написанные при помощи технологий искусственного интеллекта, будут оцениваться по двум параметрам: соответствие стилю автора и заданной теме.

Конкурс проводится для поддержки исследовательской деятельности и краудсорсинга идей и алгоритмов в области анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта. Разработанные участниками решения в дальнейшем будут использованы для улучшения банковских сервисов, в том числе в рамках создания виртуальных помощников и чат-ботов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал: «Сегодня искусственный интеллект — наш главный помощник практически во всех сервисах банка, и мы хотим, чтобы данные технологии были понятны и заслужили доверие. Мы хотим научить всех общению с такими системами, взяв за основу самое лучшее — великую русскую поэзию».

Участвовать в конкурсе может любой гражданин России старше 18 лет. Участники также могут организовать команды до четырех человек. Участие в конкурсе бесплатное.Работы принимаются до 26 августа включительно. Итоги конкурса будут объявлены 5 сентября.

На протяжении нескольких лет Сбербанк поддерживает исследования в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных. Так, в марте–апреле 2018 г. банк реализовал просветительский проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников, участие в котором приняли свыше 3 тыс. учителей и 55 тыс. учеников 7–11 классов со всей России. Финалом Академии стал хакатон, в рамках которого старшеклассникам нужно было спрогнозировать исход популярной компьютерной игры Dota2. 10 победителей получили призы и возможность пройти обучение в летней школе физтех-лицея.

В ноябре 2017 г. завершилось второе ежегодное международное соревнование банка по интеллектуальному анализу данных Sberbank Data Science Journey — крупнейшее в России, СНГ и Восточной Европе. Общий призовой фонд соревнования составил 2 млн руб. В рамках конкурса участникам предлагалось решить задачу по созданию диалоговых систем. В результате проведения конкурса было получено около 7 тысяч решений участников из 21 страны.