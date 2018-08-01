Apple сообщила о росте выручки на 17% по итогам III квартала

Apple объявила финансовые показатели за третий квартал 2018 финансового года, завершившийся 30 июня 2018 г. Доход компании за квартал составил 53,3 млрд долларов США, что на 17% больше по сравнению с годом ранее, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,34 доллара, показав рост на 40%. Международные продажи составили 60% от квартального дохода.

«Мы с радостью сообщаем результаты лучшего III квартала в истории. Это четвертый квартал подряд, когда рост наших доходов фиксируется в двузначных значениях, – сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. – Показатели III квартала были обеспечены уверенными продажами iPhone и носимых устройств, а также доходами от сервисов. Мы крайне воодушевлены продуктами и сервисами в нашей линейке».

«Наши стабильно высокие бизнес результаты подстегнули рост доходов во всех регионах нашего присутствия. Чистая прибыль составила 11,5 млрд долларов, а денежный поток от операций – 14,5 млрд долларов, – сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. – Мы вернули почти 25 млрд долларов нашим инвесторам в рамках программы возврата капитала, в том числе выкупили акций на 20 млрд долларов».

Прогнозы компании Apple на четвертый квартал 2018 финансового года: доход на уровне от 60 млрд до 62 млрд долларов; валовая квартальная прибыль на уровне от 38% до 38,5%; операционные расходы на уровне от 7,95 млрд до 8,05 млрд долларов; другие доходы/(расходы) в размере 300 млн долларов; налоговые отчисления в размере 15%.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,73 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 16 августа 2018 г. действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 13 августа 2018 г.