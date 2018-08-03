«Сименс» подвергнется реструктуризации в рамках стратегической программы «Видение-2020+»

«Сименс» берет долгосрочный курс на создание добавленной стоимости за счет ускорения темпов роста и обеспечения стабильной прибыльности благодаря оптимизации структуры компании. Главная цель корпоративной стратегии «Видение-2020+» – предоставить отдельным бизнес-подразделениям концерна больше свободы в принятии решений, чтобы, выступая под сильным брендом «Сименс», они могли сосредоточить усилия на своих рынках. В планах также предусмотрено укрепление портфеля за счет инвестиций в новые направления роста, такие как интегрированные сервисы для интернета вещей, распределение энергии и инфраструктурные решения для электрического транспорта. Расширение сегмента решений для промышленной цифровизации внесет дополнительный вклад в развитие компании. Эти меры должны обеспечить в среднесрочной перспективе ежегодный рост оборота и прибыли промышленного бизнеса концерна на 2%. Ожидается, что базовая прибыль на акцию будет расти быстрее оборота.

Стратегическая программа «Видение-2020», запущенная «Сименс» в 2014 г., в целом уже реализована, причем успешнее и быстрее, чем планировалось.

«За последние четыре года мы проделали огромную работу. И на сегодняшний день практически все наши бизнес-подразделения существенно повысили свою прибыльность. Удовлетворенность клиентов находится на самом высоком уровне. А наш департамент "Цифровое производство" занимает ведущие позиции на рынке промышленной дигитализации», – сказал Джо Кэзер, президент и председатель правления «Сименс АГ».

«Наблюдательный совет поддерживает дальнейшее стратегическое развитие компании и выражает уверенность, что программа «Видение-2020+» является отличным способом ускорить трансформацию "Сименс" и укрепить позиции концерна на десятки лет вперед», – отметил Председатель Наблюдательного совета «Сименс АГ» Джим Хагеманн Знабе.

По словам Кэзера, компании часто откладывают необходимые изменения, пока не сталкиваются с очевидными сложностями.

«Было бы безответственно почивать на лаврах, – сказал Кэзер. – Мир вокруг нас меняется все быстрее, и нам необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Мы уверены, что сейчас самое подходящее время, чтобы последовательно формировать будущее нашей компании».

Президент «Сименс АГ» считает цифровизацию, которую также сравнивают с Четвертой промышленной революцией, крупнейшей трансформацией индустрии за всю ее историю.

«Останутся не крупнейшие компании, а только те, которые смогут лучше приспособиться к новым условиям. Именно поэтому мы активно развиваем нашу корпоративную культуру и даем нашим бизнес-подразделениям больше предпринимательской свободы. Изменения также затрагивают и распределение рабочих функций», – отметил Кэзер.

Кроме того, на тех рынках, где работает компания, происходит смена парадигмы, связанная с такими глобальными тенденциями, как развитие электротранспорта и распределенных энергосистем. Компания «Сименс» намерена активно использовать эти изменения.



Кэзер уверен, что стратегия «Видение-2020+» объединит интересы всех заинтересованных сторон: «Мы будем еще быстрее и эффективнее в поддержке наших клиентов для достижения их целей, причем не только в сфере цифровизации. Нашим сотрудникам работа в обновленном "Сименс" откроет широкие горизонты для личных достижений и даст больше возможностей. Это будет выгодно и нашим инвесторам, потому что мы предоставим отдельным бизнесам все необходимые инструменты для достижения лидерских позиций на конкретных рынках».

Цель новой структуры компании – обеспечить большую предпринимательскую свободу для отдельных бизнес-подразделений «Сименс». В результате будет упразднен существующий уровень департаментов, а региональная структура будет изменена для еще большей ориентации на клиентов.

«Постоянно развивая нашу стратегию, мы создаем «Сименс» нового поколения. Меньше контроля из штаб-квартиры и больше свободы для наших подразделений позволит нам быть сильнее и гибче», – сказал Кэзер.



В корпоративной структуре будет три операционные и три стратегические компании. Реорганизация позволит «Сименс» усилить ориентацию на клиентов и в полной мере соответствовать требованиям тех отраслей, в которых концерн работает.

«Времена, когда компаниями, занимающимися продуктовым и проектным бизнесом, программным обеспечением и услугами, с их различными требованиями, можно было управлять централизованно и эффективно, уже закончились», – сказал президент и председатель правления «Сименс АГ».



Новая структура вступит в силу в начале нового финансового года – 1 октября 2018 г. Ее внедрение будет поэтапным и завершится к 31 марта 2019 г. Департаменты «Автоматизация и безопасность зданий» (BT), «Управление электроэнергией» (EM), «Производство энергии и газ» (PG), «Цифровое производство» (DF), а также значительная часть департамента «Непрерывное производство и приводы» (PD) будут объединены в три новые операционные компании. Бизнес-подразделения компании также будут переструктурированы и интегрированы в три операционные компании.