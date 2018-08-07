Бизнес и государство обсудили применение ГЧП для финансирования развития цифровой экономики

Представители бизнеса и государства обсудили применение государственно-частного партнерства для финансирования развития цифровой экономики. Встреча прошла 3 августа 2018 г. на площадке АНО «Цифровая экономика» при участии Министерства связи и массовых коммуникаций, Минэкономразвития, «Ростеха», «Ростелекома», «Мегафона», Сбербанка и других компаний.

Применение модели государственно-частного партнерства для финансирования цифровой экономики предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Участники встречи обсудили возможности для запуска соответствующих проектов. Партнер компании You & Partner Евгения Зусман, зам. руководителя ДИТ Москвы Алексей Чукарин, руководитель проектного офиса «Умный город» «Швабе-Москва» Павел Жданов рассказали об успешных практиках в направлении. Управляющий директор отдела по взаимодействию с органами государственной власти Сбербанка Искендер Нурбеков осветил тему изменений нормативного регулирования концессионных соглашений в части применения их для ИКТ-проектов.

«Обсуждение стало по сути установочной встречей на тему применения ГЧП для финансирования цифровой экономики. Представители государства и бизнеса совместно обозначили возможные варианты развития в этой сфере. Следующим шагом запланировано определение перечня перспективных ГЧП-проектов и расширение использования механизмов совместного финансирования проектов цифровой экономики», – отметил директор по развитию АНО «Цифровая экономика» Павел Анисимов.