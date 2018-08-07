ТПУ обновляет ИТ-инфраструктуру с помощью «Рэйдикс» и «Интант»

В ходе плановой модернизации аппаратных платформ в Томском политехническом университете продолжается внедрение новых систем хранения данных на основе российских программных разработок.

Отличные результаты работы показывает совместный пилотный проект — система хранения данных, которая используется для единой базы данных университета. Для внедрения готовится вторая СХД, которая обеспечит развитие вычислительных мощностей ТПУ.

Новая двухконтроллерная СХД стала первым массивом All-Flash, который «Интант» внедрила в университете. Сотрудники ИТ-отдела ТПУ, специалисты «Интант» и инженеры «Рэйдикс» при разработке решения учитывали программные требования, аппаратные и архитектурные возможности инфраструктуры и перспективы ее развития.

Аппаратной составляющей решения была выбрана отлично зарекомендовавшая себя платформа Supermicro. Управление серверами обеспечивает программное обеспечение Raidix, которое включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и обеспечивает уверенное управление СХД, построенной на SSD-накопителях.

Новая система хранения позволила значительно повысить производительность ИТ-инфраструктуры: увеличить скорость работы с базой данных университета и обеспечить высокую доступность документации и мультимедийного контента.