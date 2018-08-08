«Триколор ТВ» сообщил о росте выручки на 4% по итогам полугодия

«Триколор ТВ», российский оператор цифрового телевидения, продолжает переход от монопродуктовой бизнес-модели к формированию первого в России мультиплатформенного оператора цифровой среды. В рамках новой стратегии «Триколор ТВ» создает единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Общая абонентская база «Триколор ТВ» на 30 июня 2018 г. составила 12,246 млн домохозяйств, а число HD-подписчиков выросло до 9,9 млн.

По итогам первого полугодия 2018 г. «Триколор ТВ» продемонстрировал рост финансовых показателей. Так, выручка оператора за первые 6 месяцев составила 8,88 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, ARPU составил 1590 руб. По данным на конец июня абонентам «Триколор ТВ» доступны 262 телеканала, включая 42 канала в формате высокой четкости, 7 – в формате сверхвысокой четкости, 48 радиостанций, а также высокотехнологичные возможности управления эфиром: «Телеархив», «Смотри с начала», система рекомендаций контента «Лучшее на ТВ».

«Триколор ТВ» продолжает активно работать над реализацией новой стратегии развития по формированию единого информационного пространства развлечений и сервисов для всей семьи. Учитывая, что модель потребления контента в России стремительно меняется и появляются пользователи нового типа, не использующие спутниковое подключение, оператор уделяет пристальное внимание интернет-направлению. Уже сейчас более 63% абонентов «Триколор ТВ» (порядка 7,8 млн человек) имеют возможность доступа к сервисам оператора через интернет.

Все большее число абонентов формируют запрос на повышенные требования к качеству трансляций, наличию контента в HD и UHD-форматах и возможности использования умных сервисов, подстраивая просмотр каналов под свои желания. Опираясь на это, технологические партнеры «Триколор ТВ» разрабатывают современное оборудование, способное поддерживать более сложное программное обеспечение, видеоконтент в форматах высокой и сверхвысокой четкости, а также предоставлять расширенные возможности настройки цифрового продукта.