Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198%

Navicon, системный интегратор и разработчик, заработал в 2017 г. 312,9 млн руб. на проектах в области бизнес-аналитики (BI). В 2017 г. выручка интегратора от аналитических проектов увеличилась почти в три раза.

По мнению аналитиков Navicon, спрос на BI возрос, в первую очередь, из-за перехода BI-инструментов к модели самообслуживания – пользователи поняли, что могут самостоятельно управлять аналитикой компании, без привлечения ИТ-специалистов для решения простых задач и формирования запросов на аналитические отчеты.

Кроме того, увеличился интерес к «умным» инструментам аналитики, которые способны работать с любыми типами и объемами данных благодаря технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта. Долгое время компании агрегировали большие массивы неструктурированных данных о внутренних бизнес-процессах, клиентах и партнерах. И из-за того, что BI-инструменты не были адаптированы к работе с «неформатными» данными, последние анализировались не в полной мере или даже не обрабатывались вовсе.

Сейчас же на рынке появились аналитические решения, которые практически в режиме онлайн преобразуют сложные данные в легко интерпретируемые результаты.

Во-первых, вырос сегмент решений для визуализации данных. Визуализация бизнес-показателей дает возможность компаниям не «утонуть» в потоках информации из внешних и внутренних источников. Эргономичные и интуитивно понятные инструменты поставщиков Microsoft, IBM, Qlik, Tableau или российского производителя «Форсайт» избавляют бизнес-пользователей от работы с многостраничными документами Excel. Все самые важные данные отображаются на одном рабочем экране с уже расставленными акцентами. Такое представление повышает скорость считывания информации и гарантирует, что между членами команды не будет «разночтений».

Во-вторых, популярность завоевали инновационные инструменты BI, разработанные с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения или роботизации. Новейшие инструменты BI используют, когда бизнес-пользователям нужно оценить быстро меняющуюся динамику, спланировать сложные бизнес-процессы – например, в области управления ТОиР – с учетом множества показателей или заранее предсказать последствия принятых управленческих решений.

В 2017 г. Navicon активно развивал направление визуализации: например, выполнил крупный проект для фармпроизводителя «Р-Фарм». Также интегратор предложил рынку несколько новых решений с применением «умных» алгоритмов для предотвращения оттока клиентов, прогнозирования покупательского спроса и следующей возможной покупки и планирования ТОиР.

«Сейчас на рынке параллельно развивается два типа инструментов BI. Классические системы BI применяют в основном там, где во главу угла ставят точность отображения данных: например, для формирования нормативных или финансовых отчетов. В то время как инновационные решения используются для решения более сложных задач: прогнозирования эффектов маркетинговых кампаний, планирования производственных или логистических процессов с учетом покупательского спроса. А благодаря доступности инновационных технологий в облачной среде мы можем устанавливать на них гибкое ценовое предложение», – отметил Артем Капцов, руководитель департамента BI компании Navicon.

При этом специалисты интегратора считают, что какими бы современными ни были инструменты бизнес-аналитики, они не помогут раскрыть полный потенциал данных без обеспечения высокого качества данных и их оптимизации.

«Прежде чем внедрять интеллектуальные аналитические технологии, нужно озаботиться вопросом качества данных, с которыми они будут работать – от этого, к примеру, зависит точность прогнозирования. Необходимо настроить инструменты очистки и стандартизации мастер-данных – системы Master Data Management – так компании смогут выйти на новый уровень повышения эффективности бизнеса при помощи BI. Именно поэтому в нашем продуктовом портфеле системы искусственного интеллекта и инструменты визуализации соседствуют с решением для нормализации данных Navicon Master Data Management», — сказал Артем Капцов.

«Бизнес осознал необходимость демократизации данных и использования инструментов так называемой self-service аналитики. Бизнес-пользователи получают доступ к корпоративным данным и могут работать с ними, даже если раньше они не имели опыта в статистическом анализе или работе с BI. Развитие облачных и интеллектуальных технологий также способствовало упрощению доступа к данным. У пользователей сегодня существенно меньше ограничений по скорости и объемам обрабатываемых сведений», – сказал Владимир Шаров, управляющий партнер Navicon.

Интегратор заработал в 2017 г. 312,9 млн рублей на BI-проектах, преимущественно от оказания консалтинговых услуг – это десятый по величине результат на рынке. Компания стала четвертой на рынке по темпам роста – выручка Navicon от BI увеличилась на 198% за год. Выручка компании от BI увеличилась преимущественно за счет продажи аналитических инструментов от крупных глобальных поставщиков.