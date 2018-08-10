В компании «АльфаСтрахование» назначен новый ИТ-директор

Владимир Муравьев занял пост IT директора «АльфаСтрахование», сменив на этой позиции Андрея Педоренко.

Владимир Муравьев займется совершенствованием IT-процессов, развитием и модернизацией IT-инфраструктуры компании, а также поддержкой и запуском новых цифровых сервисов.

«Мы прошли огромный путь по построению современной IT-платформы, которая позволяет в режиме реального времени обслуживать более 10 млн клиентов. И эти результаты были достигнуты во многом благодаря личному вкладу, энергии, профессионализму и неравнодушному отношению к делу Андрея Педоренко, проработавшего в «АльфаСтрахование» более 18 лет. Сегодня мы уже занимаем уверенные позиции в digital, но у компании лидерские амбиции, поэтому цели по развитию IT занимают особое место в нашей стратегии. Мы хотим, чтобы технологическое лидерство в индустрии стало не только инструментом для решения наших задач, но и важным конкурентным преимуществом компании. Для этого мы используем все возможные ресурсы, в том числе серьезно наращиваем профессиональные компетенции и привлекаем лучших специалистов с рынка. Уверен, Владимиру с его богатым опытом руководства крупными IT-подразделениями удастся придать дополнительный импульс развитию информационных технологий в «АльфаСтрахование», - сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».

Владимир Муравьев окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), а также получил дополнительное экономическое образование по специальности «Финансы и кредит». Начав карьеру в сфере информационных технологий в 1993 г., Владимир приобрел уникальный 25-летний опыт построения и развития комплексных IT-систем в крупных компаниях: руководил IT-блоком розничной сети «Дикси», а ранее в течение 13 лет работал в группе компаний «Мегаполис».

«Качество и разнообразие digital-сервисов, удобство и скорость их работы сегодня являются ключевыми критериями выбора страховой компании, наряду с надежностью и репутацией, - отметил Владимир Муравьев. - Своей основной задачей в «АльфаСтрахование» я вижу создание технологических и организационных условий для разработки новых digital-продуктов и сервисов, а также для сокращения времени их запуска и вывода на рынок к конечным пользователям».