Acer сообщила о росте консолидированной выручки на 10,5%

Acer опубликовала данные о консолидированной выручке, полученной в июле 2018 г. Она составила 20,07 млрд тайваньских долларов, что на 10,5% больше показателя прошлого года.

Одним из главных факторов, повлиявших на результаты, стали доходы от продажи игровой линейки Acer, которые в июле выросли на 61% по сравнению с прошлым годом и на 98% за период с января по июль 2018 г. Acer также продолжила активный рост в сегменте Chromebook и добилась двузначного увеличения прибыли. Компания показала отличные результаты во всех регионах, в частности в России, США и Юго-Восточной Азии.

В отчете IDC за II квартал 2018 г. Acer заняла 4 место по количеству отгруженных устройств в сегменте ПК. Аналогичную позицию компания занимала в 1 квартале 2018 г., что подтверждает устойчивую позицию Acer на рынке.