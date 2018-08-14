Департамент корпоративных ИС ALP Group открыл подразделение в Новосибирске

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС») официально объявил об открытии обособленного подразделения (филиала) в г. Новосибирск. Работа нового филиала тесно связана с решением двух задач. Первая из них — это создание инфраструктуры для качественного внедрения современных систем управления на тех предприятиях региона, которые приступают к разработке и реализации собственных программ встраивания в цифровую экономику и намечают соответствующую техническую модернизацию и переход на новые технологии менеджмента. Вторая задача связана с поддержкой программы сотрудничества ДКИС с ведущими вузами Новосибирска, направленной на подготовку специалистов для современной сферы ERP.

Деятельность нового подразделения изначально основана на том, что, создавая ERP-решения, ДКИС стремится передать заказчику целостный пакет технических инструментов, методик и услуг, которые помогают предприятию безболезненно и с максимальной выгодой проходить длинную череду частых изменений, нарабатывать и совершенствовать практики цифровой трансформации. При этом акцент делается на широкое применение современных инструментов, среди которых: глубокая автоматизация и роботизация бизнес-процессов, а также развитие микросервисов для ERP, позволяющих заказчику быстрее и с меньшими издержками перенастраивать систему управления предприятия.

Применение этого подхода на практике требует квалифицированных специалистов, имеющих компетенции в целом ряде набирающих популярность информационных технологий (Process Mining, роботизация процессов, BI, визуализация и анализ данных, «слабый ИИ» и др.), а также в перспективных практиках менеджмента, прежде всего, в управлении на основе объективных данных (data-driven management, или ddm). В новом подразделении ДКИС уже работают опытные специалисты по соответствующим направлениям, привлеченные с рынка труда. Однако уже сегодня наблюдается острый дефицит таких специалистов. Поэтому основным источником кадров для нового обособленного подразделения станет именно программа ДКИС по подготовке специалистов для сферы ERP на основе сотрудничества с ведущими вузами Новосибирска.

В рамках этой программы высококвалифицированные специалисты ALP Group разрабатывают учебные курсы (учитывающие специфику вуза и его пожелания по объему и направленности курсов), а затем — проводят обучение студентов и проверку их знаний с помощью специальных процедур тестирования и аттестации. Предусмотрено три ступени обучения: передача базовых знаний по теме курса и два этапа, когда студенты учатся решать всё более сложные задачи, сопоставимые с возникающими в реальных проектах. Обязательные проверки позволяют не только контролировать уровень знаний и мотивацию учащихся, но и строить программу обучения индивидуально, выбирая для каждого из них наиболее подходящую специализацию: традиционные темы по различным аспектам учёта или перспективные информационные технологии, которые станут сердцевиной следующего поколения систем управления предприятиями.

Лучшие студенты, успешно прошедшие все уровни обучения, получат возможность трудоустройства в ALP Group — одной из наиболее инновационных российских ИТ-компаний. По оценкам ALP Group, данная программа позволит за 6 месяцев -- 1 год полностью укомплектовать штат филиала молодыми талантливыми специалистами, располагающими всеми необходимыми знаниями и навыками для продуктивной работы в области как традиционных, так и интенсивно развивающихся новейших практик. Эти специалисты, а также другие выпускники, которые будут работать на предприятиях-заказчиках или в других ИТ-компаниях, позволят всему региону успешнее встроиться в программу цифровизации, ставшей, наряду с импортозамещением ИТ, главным вектором развития отечественного ИТ-рынка.