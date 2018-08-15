Mail.Ru Group выступила с заявлением по декриминализации действий пользователей в соцсетях

Mail.Ru Group объявила о том, что холдингом был направлен ряд официальных обращений в государственные органы РФ, связанные с декриминализацией действий пользователей в социальных сетях.

В Государственную Думу РФ было направлено обращение с просьбой инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 и 148 УК РФ. Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий.

В Верховный Суд РФ было направлено обращение с просьбой обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием сети «интернет» (размещение постов, репостов, лайки и так далее), с целью недопущения повторения подобных случаев в дальнейшем.

Mail.Ru Group просит Верховный Суд РФ указать на необходимость детального установления мотива совершенного деяния, поскольку, в соответствии с законодательством, мотивом раскрывается истинное содержание социально опасного деяния. При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм.

Также Mail.Ru Group просит Верховный Суд РФ дать юридические определения таким понятиям, как «пост», «репост», «лайк», «класс» и др. с целью создания правовой базы для объективного рассмотрения подобных дел. С учетом тяжести содеянного, общественно опасных последствий, Верховный Суд РФ может рекомендовать, если не может быть применена ч. 2 ст. 14 УК РФ, рассматривать уголовные дела с учетом требований ст. 76-2 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

В Министерство юстиции РФ было направлено обращение с просьбой выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и иных экспертиз по делам, предусматривающим ответственность за экстремизм. Указанная мера необходима, поскольку в разных регионах эксперты по-разному оценивают представленный им на исследование материал.

Уполномоченному по правам человека в РФ было направлено обращение с просьбой сформировать обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с вопросом о проверке конституционности положений ст. 282 УК РФ в той части, в которой по смыслу, придаваемому таким положениям расширительным подходом к правоприменительной практике, они применяются в ущерб гарантированным ст. 29 Конституции РФ правам и свободам, и не соответствуют ст. 29 Конституции РФ, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей.

Mail.Ru Group также направлен отдельный запрос Министру внутренних дел РФ и Председателю Следственного комитета РФ по ситуации конкретно в Барнауле.