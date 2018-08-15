«Мегафон» привлек 21 миллиард в рамках действующего кредитного соглашения с «Альфа-банком»

«Мегафон», национальный российский оператор цифровых возможностей, объявил о том, что 14 августа 2018 г. получил транш на сумму 21 млрд руб. в рамках действующего кредитного соглашения на общую сумму 25 млрд руб. с «Альфа-банком».

Кредит под фиксированную процентную ставку получен на три года. Компания планирует направить средства на финансирование выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании («Программа»), осуществляемой компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом компании на условиях, указанных в программе.

Геворк Вермишян, исполнительный директор компании «Мегафон», отметил: «Мы благодарны одному из ведущих финансовых институтов страны за поддержку компании, несмотря на волатильные рыночные условия. Полученный кредит свидетельствует о высоком кредитном качестве "Мегафона" и позволит нам на привлекательных условиях профинансировать часть программы приобретения акций и ГДР, которая была объявлена 16 июля 2018 г.».