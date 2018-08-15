МТТ и «Русские башни» сообщили о строительстве сети интернета вещей в Москве

МТТ, российский провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, и «Русские башни», независимый инфраструктурный оператор, подписали партнерский договор о сотрудничестве в сфере развития сети LoRaWAN на территории Москвы и Московской области.

В рамках договора МТТ планирует использовать инфраструктурные объекты компании «Русские башни» для размещения своих базовых станций LoRaWAN в Москве и Московском регионе. Строительство емкой и масштабируемой сети для интернета вещей – одно из приоритетных направлений деятельности МТТ в настоящее время. Ранее этим летом компания объявила о планах обеспечить покрытие своей сетью LoRaWAN 5 российских городов-миллионников в 2018 г.

Выбор такого инфраструктурного партнера как «Русские башни» позволит развернуть сеть LoRaWAN МТТ в Московском регионе в кратчайшие сроки и начать оказывать услуги на ее мощностях уже в этом году. В настоящий момент МТТ сформировал покрытие сети в центральном административном округе города Москвы, а специалисты компании приступили к тестированию сервисов с рядом бизнес-клиентов.

«Формирование качественной и надежной опорной сети – это на сегодняшний момент самый важный этап в реализации стратегии интернета вещей МТТ. Мы уже видим, что выбранная нами технология LoRa полностью отвечает поставленным бизнес-задачам, а партнерство с "Русскими Башнями" значительно сокращает сроки развертывания сети, – отметил заместитель генерального директора МТТ Андрей Ажигиров. – В настоящее время фрагмент сети уже готов к подключению различных объектов, распределенных по территории города, к сбору измерений и показаний любых датчиков и счетчиков».

«Следующей важной вехой в области информационных технологий и цифровизации является интернет вещей, проекты в области которого реализуются уже сегодня. Строительство сетей интернета вещей требует наличия современной, надежной и высококачественной телекоммуникационной инфраструктуры. Сотрудничество "Русских Башен" и МТТ в реализации этого проекта откроет новые широкие возможности в сфере интернета вещей для Москвы и Московской области в самое ближайшее время», – отметил президент группы компаний «Русские башни» Александр Чуб.

Сейчас МТТ нацелен на предоставление услуг компаниям, которые стремятся к автоматизации своих бизнес-процессов, так как возможности нашей сети и платформы помогают исключать человеческий труд из простых и монотонных процессов сбора и учета данных, оставляя специалистам фокус на глубоком анализе и принятии решений.

Развернутый фрагмент сети LoRaWAN в ЦАО Москвы может принести пользу компаниям, работающим в различные отраслях: это бизнес-центры и торговые центры, производственные и промышленные предприятия, сфера ЖКХ и энергетики (например: эффективное освещение улиц и зданий), а также другие компании, занятые в сфере предоставления услуг городской инфраструктуры.