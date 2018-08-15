«Ред Софт» выплатила купонный доход

«Ред Софт» объявила о завершении размещения 100 тыс. биржевых облигаций общей стоимостью в 100 млн руб. Были исполнены обязательства по выплате купонного дохода за первый купонный период (дата начала купонного периода – 14.05.2018 года; дата окончания купонного периода – 13.08.2018 года).

Размер начисленных процентов по одной биржевой облигации, подлежавший выплате за первый купонный период, составляет 34 руб. 90 коп. (14% годовых). Общий размер процентов за первый купонный период, подлежавший выплате по биржевым облигациям – 3,49 млн руб.

Ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании на 200 млн руб. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 3 лет. Срок действия программы - 15 лет. 14 мая стартовало публичное размещение первого облигационного выпуска в рамках этой программы: инвесторы получили возможность купить облигации Ред Софт с купонным доходом 14% (купон выплачивается 4 раза в год) и двухлетним сроком до погашения.

Компании удалось привлечь инвестиции для разработки и развития своих продуктов (операционная система РЕД ОС, СУБД Ред База Данных, конструктор ERP систем Ред Платформа Документооборота, система распознавания лиц Gemba-stack).

«Ред Софт» - российский поставщик решений и услуг в области управления информацией, основанных на программном обеспечении (ПО) с открытым исходным кодом. Компания создает и осуществляет крупные проекты по разработке, внедрению и сопровождению прикладного и общесистемного программного обеспечения. Помимо решений, адаптированных под требования заказчиков, «Ред Софт» обладает собственной продуктовой линейкой: РЕД ОС, СУБД Ред База Данных, Ред Платформа Документооборота. Компания является членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт».