Microsoft: 94% руководителей уверены в пользе искусственного интеллекта для бизнеса

Microsoft представила результаты глобального исследования «Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта» (Intelligent Economies: AI’s Transformation of Industries and Society), целью которого было выявить отношение бизнеса к технологии ИИ.

Согласно результатам опроса, несмотря на существующие предубеждения, 94% руководителей считают, что эти технологии важны для решения стратегических задач их организаций, причем 37% характеризуют их как «очень важные». Топ-менеджеры уверены, что ИИ в ближайшие годы улучшит многие сферы их бизнеса. В частности, он поможет при внедрении инноваций (89%), привлечении и удержании талантливых сотрудников (85%), а также в развитии продуктов (84%). Причем 27% опрошенных организаций уже внедрили эти технологии в ключевые бизнес-процессы и сервисы, а еще 46% готовят пилотные проекты с их использованием. Также 59% руководителей уверены, что благодаря ИИ вырастет зарплата сотрудников, а 56% связывают с ним повышение уровня занятости в своей стране или отрасли.

Компании наиболее часто используют ИИ для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов и риск-менеджмента. Наиболее популярная сфера применения при этом различается в зависимости от индустрии: респонденты из розничной торговли чаще указывают обслуживание клиентов (31% по сравнению c 21% в среднем по всем индустриям), а финансовый сектор — выявление мошеннических действий (25% к 16%).

Респонденты уверены в позитивном влиянии ИИ не только на развитие их бизнеса, но и на экономику в целом в течение ближайших 5 лет. Так, по их мнению, он будет способствовать экономическому развитию (90%), повышению продуктивности (86%) и инновационности (84%), а также созданию рабочих мест (69%) в их стране и индустрии.

В оценке успешности внедрений наиболее частым критерием для руководителей является качество работы решения (36%). Затем следуют окупаемость инвестиций (ROI, 32%) и удовлетворенность клиентов (31%). 14% компаний признают, что у них пока нет установленных показателей, позволяющих оценить успех развернутого решения.

Основными сдерживающими факторами при внедрении подобных технологий являются финансовые риски (42%), сложности в развертывании, если организация не имеет необходимых ресурсов (36%), а также трудности, связанные с обучением сотрудников (35%). Тем не менее, компании предпринимают конкретные шаги для разрешения данных проблем: 76% заявили, что подготовлены к рискам, связанным с ИИ, а 71% — что уже разработали политики и правила по его внедрению и контролю.

Исследование Microsoft еще раз доказало, что важнейшую роль в цифровой трансформации каждой компании играют руководители, которые должны брать на себя ответственность за продвижение использования новых технологий и обучение сотрудников. Внедрение подобных решений должно проводиться системно и быть первоочередной стратегической задачей всей организации.