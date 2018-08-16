Назначен новый гендиректор компании Jungheinrich в России

В «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» в знак высокой оценки профессионализма и достижений на должности заместителя генерального директора Алексей Макарьев утвержден на пост главы компании.

Вступая в новую должность в августе 2018 года, он сменяет на посту гендиректора Ганса-Герберта Шульца, который вернется к своей деятельности как вице-президент Jungheinrich по Северо-Восточной Европе.

«Я желаю Алексею Макарьеву всего наилучшего в его новой роли и убежден, что под его руководством Jungheinrich Russia непременно ждет успешное будущее», - отметил Ганс-Герберт Шульц (Hans-Herbert Schultz), вице-президент по Северо-Восточной Европе Jungheinrich AG.

«Я благодарен за доверие и убежден, что Jungheinrich продолжит уверенный рост в России за счет предложения рынку комплексных инновационных решений для интралогистики и индивидуального подхода к клиентам, дальнейшего развития собственного уникального Интернет-магазина Jungheinrich и надежной сервисной сети по всей России», – сказал Алексей Макарьев, генеральный директор «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника».

В компании Jungheinrich Алексей Макарьев начал свою карьеру в 2012 году в качестве менеджера по продажам. В 2016 году он был назначен на должность директора по продажам в Московском регионе, а в январе 2018 года занял пост заместителя генерального директора Jungheinrich в России.