Sabre объявила о росте консолидированного дохода на 9,3%

Sabre, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, объявил финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2018 г.

«За последние 18 месяцев мы значительно укрепили наши позиции и репутацию инновационной компании и надежного партнера, продемонстрировав приверженность развитию технологической платформы следующего поколения для розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций во всех каналах продаж. Наш бизнес набирает обороты, что подтверждают результаты второго квартала, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre. – Мы выиграли за счет благоприятной ситуации на мировом рынке и позиции нашей компании в центре туристической индустрии. Подразделение Travel Network увеличило свою долю на рынке. Также были успешно завершены комплексные проекты по внедрению систем SabreSonic в авиакомпании LATAM и SynXis Central Reservation System в крупнейшей в мире отельной сети Wyndham. Результаты деятельности во втором квартале дают нам уверенность в том, что мы сможем достичь намеченных целей в 2018 г. и в долгосрочной перспективе».

Консолидированный доход Sabre во II квартале вырос на 9,3% до $984,4 млн по сравнению с $900,7 млн за аналогичный период годом ранее.

Чистая прибыль, выплачиваемая держателям обыкновенных акций, достигла $92,2 млн, против чистого убытка в $6,5 млн по результатам II квартала прошлого года. Доход от операционной деятельности во II квартале составил $138,8 млн против $18,7 млн за аналогичный период годом ранее. Разводненная чистая прибыль на акцию, распределяемая между владельцами обыкновенных акций, увеличилась до $0,33 против убытка в $0,02 во II квартале 2017 г. Рост показателей чистой прибыли, планируемой к выплате владельцам обыкновенных акций, и дохода от операционной деятельности обусловлен увеличением выручки и снижением расходной части, а также сравнением с низкими показателями за аналогичный период 2017 г., который был связан с отчислениями в резервы с учетом обесценения активов ($92,0 млн) и затратами на программу по работе с издержками и повышению эффективности ($25,3 млн).

Скорректированный показатель консолидированного дохода от производственной деятельности снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – с $172,5 млн до $172,0 млн. Это обусловлено ростом операционных расходов, связанных с переходом на облачную платформу и другими стратегическими инициативами, что привело к перераспределению капитальных затрат и операционных расходов, а также повышению показателей амортизации, что частично компенсировалось ростом выручки.

Скорректированный показатель чистой прибыли на одну акцию составил $0,37, что на 5,7% больше показателя за аналогичный период 2017 г. ($0,35).

Показатели денежного потока во II квартале 2018 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.): операционный денежный поток упал до $146,6 млн (с $154,8 млн); объем инвестированных средств снизился до $67,2 млн (с $79,1 млн); объем средств, задействованных в финансировании, составил $73,1 млн (против $54,5 млн); свободный денежный поток достиг показателя в $79,5 млн (против $75,7 млн);

Во II квартале 2018 г. Sabre направил $64,8 млн на выплату акционерам. Из них $38,5 млн в виде ежеквартальных дивидендов и $26,3 млн по результатам обратного выкупа акций.

По итогам II квартала компания не изменила свои прогнозы по результатам деятельности до конца 2018 г.: рост общего дохода на 4%–7% до $3,760 – $3,840 млн; увеличение показателя EBITDA на 0%–3% до $1,075 – $1,115 млн; рост показателя свободного денежного потока около 18% до ориентировочных $425 млн.