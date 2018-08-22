Getintent и Driveback объявили об интеграции решений

Getintent, programmatic-платформа, и DigitalDataManager, сервис управления маркетинговой инфраструктурой (компания Driveback), заключили стратегическое партнерство о внедрении технологий автоматизированной интеграции трекера.

Благодаря интеграции Getintent и DigitalDataManager (DDM), все клиенты Getintent, желающие отслеживать поведение пользователей на сайте (просмотры страниц, товаров, создание корзин, совершение транзакций), получили возможность настраивать сбор данных без привлечения разработчиков. Настройка и интеграция трекера на сайт занимает всего несколько минут: достаточно указать идентификатор трекера Getintent в системе администрирования платформы DDM.

Константин Юревич, CEO, сооснователь Driveback / DigitalDataManager, сказал: «Мы давно планировали добавить Getintent в каталог интеграций, потому что платформа пользуется спросом у клиентов. Теперь они могут подключить инструмент за пару минут прямо в личном кабинете DDM. Это экономит время и финансовые ресурсы, которых раньше для внедрения требовалось в разы больше».

Надежда Бабиян, коммерческий директор programmatic-платформы Getintent в России, отметила: «Каждый день мы стремимся сделать работу с нашей платформой проще и быстрее. Интеграция с DDM поможет нашим клиентам использовать трекер Getintent без дополнительных навыков программирования. Это очень важно для компаний, которые не имеют возможности самостоятельно разместить код трекера на сайт. При этом мы оставляем право выбора за клиентом, какой способ установки применить».