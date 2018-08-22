IDC: российский рынок устройств печати вырос на 17,1%

Согласно результатам исследований компании IDC, во втором квартале 2018 г. российский рынок устройств печати вырос на 3,3% в штучном выражении и на 17,1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено 516 540 штук принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила 141,67 млн долларов США. Средняя цена устройства увеличилась на 13,4% по сравнению со вторым кварталом 2017 г.

Рынок лазерной техники во втором квартале 2018 г. вырос на 3,1% в штучном выражении и 18,1% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки скоростной категории 21-30 стр/мин сократились на 24,8%. Поставки устройств в категориях 1-20 стр/мин и всех категорий начиная от 31 стр/мин показали двузначный рост.

В сегменте цветной техники сократились поставки скоростных категорий 1-10 стр/мин и 11-20 стр/мин. Поставки устройств от 21 стр/мин и выше показали двузначный рост.

Рынок струйной техники во втором квартале 2018 г. показал рост как в штучном — на 3,5%, так и в денежном выражении — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На положительные показатели повлияли поставки струйного оборудования начальной ценовой категории до $100 и высокого ценового сегмента от $400, увеличившиеся на 16,8% и 84,5% соответственно. Поставки остальных ценовых сегментов снизились.

«Во втором квартале 2018 г. поставки оборудования на рынке печатных устройств остались в рамках тенденций, превалировавших в 2017 г.: средняя цена поставляемых устройств продолжает расти, рынок показывает очень скромный рост в штучном выражении, при этом сохраняя двузначный рост в деньгах. Такие показатели обусловлены некоторой потерей интереса производителей и каналов сбыта к устройствам начального уровня, так как массированные продажи таких устройств более не могут сопровождаться столь же объемными продажами оригинальных расходных материалов. Данная тенденция более характерна для лазерных аппаратов, в то время как струйные менее затронуты в силу роста продаж устройств с оригинальными системами непрерывной подачи чернил (СНПЧ)», — отметил Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.