«Корус консалтинг» и Westernacher объявили о начале сотрудничества

«Корус консалтинг» заключил партнерское соглашение с Westernacher, одним из европейских лидеров внедрения SAP. Стратегический альянс позволит усилить отраслевую экспертизу интегратора в части проектов на платформах SAP TM, SAP EWM, SAP IBP и SAP OpenText.

В рамках партнерства «Корус консалтинг» предложит своим клиентам отраслевые решения для компаний транспортно-логистической отрасли, реализуемы совместно с европейским партнером. Westernacher же планируют привлекать для проектных работ для заказчиков в Европе специалистов практики SAP «Корус консалтинг».

«В рамках развития нашей практики SAP мы большое внимание отводим как фокусировке на ключевых для компании отраслях, таких как ритейл и логистика, так и продвижению нашей экспертизы на международных рынках. Мы уверены, что экспертиза Westernacher в реализации проектов на платформах SAP, наработанная десятилетиями практики в крупнейших европейских компаниях, будет востребована и нашими заказчиками в России», – отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

«Мы рады взаимодействию с таким крупным системным интегратором, как "Корус консалтинг", который обладает колоссальным опытом внедрения систем SAP в России. Уверены, что наше партнерство обеспечит высокое качество предоставляемых решений SAP для заказчиков по всему миру и в частности на российском рынке», – сказал директор по продажам Пиотр Рувински, Westernacher.

Westernacher с 1969 г. работает на рынке Европы, Азии и Америки, предлагая предприятиям среднего и крупного бизнеса инновационные решения на технологиях SAP для автоматизации широкого спектра процессов вокруг цифровых цепочек поставок: от маркетинга до сложного производственного планирования.