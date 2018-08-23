Maykor отчиталась об изменениях в структуре и производственных процессах

Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, опубликовал социальный отчет за 2017 г. Компания суммировала итоги проводимой с 2015 г. трансформации бизнеса и отчиталась по программам социальной ответственности.

Данный социальный отчет – 5-й в истории компании. При его подготовке Maykor следовала рекомендациям обновленного стандарта GRI Standards (базовая версия) и раскрыла наиболее существенные для бизнеса аспекты КСО в соответствии с ISO 26000. Главной темой отчета стали изменения в структуре и производственных процессах, новое видение миссии и целей компании, сформулированные в рамках программы трансформации.

Изменения в 2017 г. коснулись практически всех процессов в Maykor. В частности, компания скорректировала вектор продаж, добавив к услугам, ориентированным на сектор Enterprise, сервисы, доступные для малого и среднего бизнеса, которые будут выведены на рынок уже в 2018 г. Продолжена реформа складского хозяйства, начатая в 2016 г., – практика конкурентных закупок и отказ от собственных складов в пользу ответственного хранения ТМЦ у логистических партнеров позволили сократить затраты на 40 и 20 млн руб. соответственно.

Наиболее значимые изменения в 2017 г. произошли в производственных процессах. Во-первых, с конца 2017 г. проходит процесс по объединению всех производственных ресурсов компаний «ЦРТ Сервис» и «НСТ» на базе «НСТ». Новая компания, которая будет создана в результате объединения, будет работать под названием «Мэйкор-сервис». Во-вторых, Maykor поставила систему производства на рельсы конкуренции, подключив к обслуживанию клиентов не только штатных сотрудников, но и самозанятых, и местные малые сервисные предприятия. Для этого потребовалось изменить систему оплаты труда штатных специалистов (теперь их заработная плата напрямую зависит от количества, качества и сложности выполненных заявок) и значительно перестроить ИТ-инфраструктуру для управления сервисными работами. В Maykor была разработана и введена в эксплуатацию новая сервисная платформа, которая позволяет распределять заявки на услуги от заказчиков компании между исполнителями: штатными сотрудниками, самозанятыми и небольшими сервисными подрядчиками. Исполнители конкурируют между собой за заявки на платформе как по качеству сервиса, так и по его стоимости. Это позволяет поддерживать нужный уровень сервиса для клиентов, при этом сохраняя оптимальную рыночную стоимость услуг. По итогам 2017 г. уровень удовлетворенности клиентов услуги Maykor сохранился на высокой отметке 4,8 из 5.

Разработанная в компании сервисная платформа имеет также социальную значимость. Компания ведет проекты в том числе и на территориях с высоким уровнем безработицы, где экономически нецелесообразно содержать штатных специалистов. Платформа позволяет привлекать в качестве исполнителей местное население, давая возможности для профессиональной подготовки в корпоративной системе обучения компании и тем самым – для заработка.

Особое внимание в новой производственной модели уделяется ответственности как перед клиентами, так и перед исполнителями. В основу работы сервисной платформы заложен принцип прозрачности. Клиенты компании и исполнители в онлайн режиме могут контролировать статус выполнения работ или услуг, порядок формирования расчетов.

Для поддержки вышеперечисленных изменений в Maykor были разработаны и внедрены новые миссия, видение и ценности компании. Новая миссия – помогать клиентам не отвлекаться от основных дел. Новые ценности – это партнерство, надежность, открытость и лидерство. Данная система ценностей в условиях цифровизации и высокой конкуренции призвана способствовать построению аутсорсинговой компании с развитыми управленческими и производственными процессами, которые базируются на передовых информационных технологиях.

В 2017 г. Maykor продолжила реализацию социально значимых долгосрочных коммерческих проектов. Также были пролонгированы ранее запущенные инициативы в рамках благотворительных программ «Доброе будущее» и «Профессия инженер». Инвестиции в благотворительность в 2017 г. составили 2,4 млн руб.