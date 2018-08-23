NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2019 финансового года
NetApp обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2019 финансового года, который закончился 27 июля 2018 года.
Общий объем выручки от реализации продуктов компании в первом квартале 2019 финансового года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го финансового года и составил $1,47 млрд. Расчетный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го финансового года и составил $2,2 млрд.
Чистая прибыль по GAAP составляет $283 млн; за аналогичный период 2018-го финансового года — $131 млн. Чистая прибыль не по GAAP составляет $281 млн; за аналогичный период 2018-го финансового года — $166 млн.
Доход на акцию по GAAP составляет $1,05; за аналогичный период 2018-го финансового года — $0,47. Доход на акцию не по GAAP составляет $1,04, за аналогичный период 2018-го финансового года — $0,60.
Ориентировочный финансовый прогноз NetApp на второй квартал 2019 финансового года: выручка во втором квартале 2019 финансового года составит примерно $1,450—$1,550 млрд.