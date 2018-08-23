Pure Storage объявила о приобретении StorReduce

Pure Storage, производитель платформы хранения данных all flash, объявила о приобретении частной калифорнийской компании StorReduce, разработчика ориентированного на облачные применения программно-определяемого решения для управления средами хранения огромных объемов неструктурированных данных.

Покупка позволит Pure Storage дополнить свой портфель средств объектного хранения высокоинтеллектуальной технологией дедупликации данных и расширить интеграцию с публичными облаками, чтобы удовлетворять растущие потребности в управлении неструктурированными данными в мультиоблачных средах.

Оптимизированная для облака технология StorReduce уменьшает расходы на хранение и пропускную способность каналов связи, обеспечивая возможность реализации решений «облако + флэш» для широкого круга применений, включая многоуровневое хранение, миграцию и защиту данных. Инновационная технология StorReduce заслужила высокие оценки, в частности, недавно компания была отмечена званием «Gartner Cool Vendor in Storage»1. В той же публикации аналитики Gartner отметили, что разработка стратегии в отношении частных, гибридных и публичных облаков сегодня является самой приоритетной задачей для каждой третьей организации.

«Мы с удовольствием присоединяемся к команде Pure Storage. StorReduce и Pure Storage имеют общую цель — предоставлять клиентам возможность извлекать максимум пользы из их данных в современных условиях все более активного перехода на гибридные облака, — отметила Ванесса Уилсон, генеральный директор StorReduce. — Сочетание разработанных в StorReduce возможностей уменьшения объемов данных с технологиями флэш-массивов и объектного хранения Pure позволит оптимизировать множество современных облачных приложений и различных рабочих нагрузок с неструктурированными данными, в частности, еще более ускорить механизмы экстренного восстановления после сбоев».

«Специалисты StorReduce создали потрясающую технологию, способную оказать серьезное влияние на архитектуры хранения следующего поколения, — сказал Чарльз Джанкарло, генеральный директор Pure Storage. — Вместе мы поможем клиентам успешно работать на базе датацентричных архитектур, бесшовно соединяющих локальные и облачные среды».

Финансовые условия сделки не раскрываются. Приобретение завершено в августе 2018 г.