Sabre выбрала Red Hat OpenShift Container Platform для поддержки платформы следующего поколения

Sabre сообщила о расширении сотрудничества с Red Hat, поставщиком решений с открытым кодом, в рамках стратегической инициативы по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу.

Red Hat OpenShift Container Platform станет основой для создания современной архитектуры, включающей микросервисы, интеграцию разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps) и облачные решения, в рамках перехода Sabre на платформу следующего поколения Next Generation Platform. Инновационные технологии позволят ускорить эволюцию инструментов розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций в туристическом бизнесе.

«Next Generation Platform – основа долгосрочной стратегии Sabre, – отметил Виш Саодзи (Vish Saoji), технический директор Sabre. – Red Hat предоставляет нам контейнерную платформу корпоративного класса для проведения технологической трансформации. Это сотрудничество позволит построить необходимую архитектуру для претворения нашего плана в жизнь».

Изменения, реализуемые Sabre, повысят стабильность и безопасность технологических решений, сократят время их вывода на рынок, а также ускорят разработку новых возможностей, в том числе на базе протокола NDC. Компании вместе создадут «дорожную карту» по развитию продуктов. В процессе работы Red Hat будет адаптироваться под требования Sabre.

«Мы рады сотрудничеству с таким признанным лидером в области туристических технологий, как Sabre, и возможности поддержать технологическую трансформацию компании, – отметил Ашеш Бадани (Ashesh Badani), вице-президент и генеральный менеджер подразделения облачных платформ Red Hat. – Red Hat OpenShift Container Platform объединяет возможности новых технологий с устойчивостью и повышенной безопасностью по корпоративным стандартам. Это позволит Sabre быстрее внедрять инновации и поможет удовлетворить потребности клиентов в доступе к услугам».

Развитие сотрудничества с Red Hat подчеркивает намерение Sabre завершить переход с операционной системы для мейнфреймов – Transaction Processing Facility (TPF) – и подтверждает, что все будущие разработки компании для розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций будут строиться на базе инновационной архитектуры.

В рамках создания платформы следующего поколения Sabre недавно заключил соглашения с компанией Microsoft для перевода коммерческих приложений на Microsoft Azure, а также с Amazon Web Services для реализации инновационной облачной стратегии.