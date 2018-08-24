Orange приобрела Basefarm – крупного игрока на рынке облачных вычислений

Orange объявила о завершении процесса приобретения Basefarm Holding через дочернее подразделение Orange Business Services. После одобрения процедуры соответствующими антимонопольными органами покупка компании стала частью реализации рыночной стратегии в сфере облачных вычислений в корпоративном секторе.

Basefarm – один из ведущих европейских игроков на рынке облачных вычислений и анализа данных, а также эксперт в области управления критически важными приложениями. С момента своего создания компания демонстрирует стабильный рост – в 2017 г. ее доходы превысили 100 млн евро. Basefarm активно работает в ряде европейских стран и применяет передовой опыт работы с большими данными совместно с собственным подразделением The unbelievable Machine Company. Благодаря опытной команде из 550 сотрудников Basefarm предлагает профессиональные услуги в области облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта, обеспечивая максимальную удовлетворенность клиента.

Приобретение Basefarm органично дополнит портфель предлагаемых решений Orange Business Services и усилит стратегические позиции подразделения, обеспечив новый источник профессиональных знаний и инновационных технологий. Orange укрепит экспертизу в сфере управления данными, в том числе и большими, а также критически важными приложениями. В свою очередь, Basefarm получит возможность ускорить рост в области публичных, частных и мультиоблачных сервисов и сможет пользоваться всеми преимуществами доступа к глобальным сетям и инфраструктуре Orange.