Autodesk представила BIM-стандарт для проектирования промышленных объектов

Autodesk предложила строительной отрасли первую версию шаблона BIM-стандарта для проектирования промышленных объектов. По заявлению компании, на сегодняшний день документ не имеет аналогов в России.

Помимо высокой стоимости, такие объекты являются более сложными по сравнению с гражданскими и имеют ряд специфических отличий: например, наличие стадии технико-экономического обоснования, большое количество требований (технологические, санитарные, экологические, противопожарные, архитектурно-строительные и др.) и дорогостоящего технологического оборудования, наличие внутриплощадочных сооружений и сетей (эстакады, транспортеры и т.д.) и т.д. Это, в свою очередь, ведет к использованию многоплатформенных решений и в результате – отсутствию интероперабельности внутри организации между различными решениями, используемыми при проектировании и строительстве таких объектов. Наличие шаблона BIM-стандарта призвано решить эту проблему.

«Мы надеемся, что BIM-стандарт предприятия, созданный на основе предложенного шаблона, позволит регламентировать процессы, обеспечивающие создание скоординированной, согласованной и актуальной проектно-строительной информации. Мы также уверены, что он будет полезен при проектировании фабрик будущего – нового вида промышленных объектов, подразумевающего максимальную цифровизацию процессов проектирования и производства при минимальном использовании человеческих ресурсов. А информационная модель, созданная с использованием стандарта, будет представлять собой наиболее полный и точный цифровой двойник предприятия», – сказал Петр Манин, технический директор Autodesk в России и СНГ.

В шаблоне BIM-стандарта приводится основная терминология, перечень базовых BIM-задач, которые необходимо решить на каждом этапе планирования и реализации BIM-проекта, основные подходы к организации коллективной работы и многое другое. Его цель – помочь компаниям в оптимизации и цифровизации бизнес-процессов и организации совместной работы над BIM-проектом. Документ также содержит практические рекомендации по реализации предложенных BIM-процессов с применением Autodesk Revit и Civil 3D, а также других решений, входящих в отраслевую коллекцию Autodesk для проектирования и строительства промышленных и гражданских объектов. В то же время стандарт не ограничивает пользователей в применение другого ПО.

Приложением к BIM-стандарту является шаблон для выполнения рабочей документации разделов ТХ стадии П и РД в Autodesk Revit 2018. Он содержит настройки и библиотечные элементы, включая основные архитектурные и конструктивные семейства.

BIM-стандарт станет лишь первым в цепочке документов, поддерживающих проектирование и строительство фабрик будущего в России. Следующий шаг в этом направлении, который планирует Autodesk – разработать руководство для заказчика проекта.

Среди авторов и рецензентов BIM-стандарта: «ВНИИ галургии» («Уралкалий»), ИК «АСЭ» (ГК «Росатом»), «СПб-гипрошахт», «Верфау», AECOM, «Сибтехпроект», «НТП-трубопровод», эксперты клуба BIM-лидеров. Реализация проекта создания шаблона BIM-стандарта для промышленных объектов была доверена компании Concurator.