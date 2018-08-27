«М.Видео-Эльдорадо» сообщила о росте прибыли на 88% в первом полугодии

«М.Видео», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева, раскрыла сокращенные неаудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также сокращенные объединенные финансовые итоги pro-forma за полугодие, закончившееся 30 июня 2018 г.

Консолидированная выручка группы в январе-июне 2018 г. увеличилась на 41,7% по сравнению с первым полугодием 2017 г. до 118,1 млрд руб.

Консолидированная валовая прибыль компании выросла на 47,2% и составила 30,8 млрд руб., а валовая маржа улучшилась на 0,9 процентных пункта год-к-году до 26,0% в первом полугодии 2018 г. Консолидированный показатель EBITDA по группе почти удвоился год-к-году и достиг 9,0 млрд руб., а рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 2,1 процентных пункта год-к-году до 7,6% в первом полугодии 2018 г.

Консолидированная чистая прибыль по группе увеличилась на 88,0% год-к-году до 4,7 млрд руб., а чистая маржа по группе достигла 4,0% в первом полугодии 2018 г.

Объединенная проформа выручка по группе «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 16,5% год-к-году до 149,6 млрд руб. в первом полугодии 2018 г.

Объединенная проформа валовая прибыль компании увеличилась на 24,4% год-к-году и составила 38,4 млрд руб., а валовая маржа выросла на 1,7 процентных пункта в годовом исчислении до 25,7% в первом полугодии 2018 г.

Объединенный проформа показатель EBITDA по группе почти утроился за год и достиг 9,0 млрд руб., а рентабельность по показателю EBITDA выросла на 3,5 процентных пункта год-к-году до 6,0% в первом полугодии 2018 г.

«"М.Видео", закрыв сделку по покупке "Эльдорадо" только в апреле, показала, тем не менее, устойчивый рост как операционных показателей, так и финансовых, и динамика некоторых показателей, с учетом прошлогодних результатов "Эльдорадо", в разы выше, чем годом ранее. Валовая прибыль компании проформа выросла почти на четверть, EBITDA почти утроилась, рентабельность по EBITDA достигла рекордных 6%. Первые финансовые итоги демонстрируют, что объединение компаний было продуманным и верным как с точки зрения потенциального роста доходности на вложенный капитал, так и интересов покупателей, желающих получить доступ к широкому ассортименту качественной техники по выгодным ценам», – отметил президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

«Прогнозы и планы успешно воплощаются в жизнь, и в этом большая заслуга команд обеих компаний, теперь уже объединенных в рамках одной Группы, которым удалось в кратчайшие сроки пересмотреть весь функционал, перестроить его, существенно оптимизировать все бизнес-процессы и при этом обеспечить выполнение всех заявленных планов по продажам и рентабельности. Стратегия, основанная на сохранении двух брендов и объединении бэк-офисных функций, доказала свою эффективность. "М.Видео", несмотря на интеграцию, сохранила прежние темпы роста, а "Эльдорадо" после обновления бизнес-модели показывает уверенную позитивную динамику по всем ключевым показателям. Группа "М.Видео-Эльдорадо" получила первые синергии в размере 2,3 млрд руб., и компания подтверждает полный объем синергии в размере18 миллиардов рублей к 2022 г.», – сказал главный исполнительный директор группы Энрике Фернандес.