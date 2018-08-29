Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса

В августе 2018 г. Сбербанк расширил географию нового сервиса «Моя доставка» для малого бизнеса. Теперь он доступен и предпринимателям Санкт-Петербурга.

«Моя доставка» – это комплексное логистическое обслуживание бизнеса, решение «под ключ» таких бизнес-задач, как доставка товаров и посылок по всей стране, хранение, комплектация и обработка заказов. В числе преимуществ услуги – выгодные тарифы, персональное обслуживание, бесплатная техподдержка, удобный личный кабинет и прозрачный калькулятор для управления посылками и заказами. Рассчитать стоимость конкретной доставки можно в калькуляторе на странице сервиса «Моя доставка» на сайте Сбербанка по ссылке.

«В последние годы банк существенно изменил подходы к работе с малым бизнесом. Мы выстраиваем экосистему, создаем комплекс сервисов, позволяющих предпринимателям значительно упростить и ускорить бизнес-процессы. И новый сервис доставки – еще один шаг к этому», – сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.