DataDome вывела направление по изготовлению фальшполов в отдельный бизнес

DataDome, в чей портфель входит бренд DataFloor, вывела направление по изготовлению фальшполов для дата-центров в самостоятельный бизнес. Теперь бренд DataFloor — это отдельная компания, которая начинает активно завоевывать свое место на рынке.

Бизнес по производству фальшполов стал набирать обороты, что потребовало расширения команды, увеличения производственных мощностей и организации обособленного юридического лица. Бренд DataFloor, с 2015 г. состоявший в структуре DataDome, стал визитной карточкой нового российского производителя оборудования для ЦОДов. Компания DataDome, в свою очередь, сконцентрируется на своей основной функции — интегратора инженерных систем.

Генеральный директор DataDome Андрей Павлов сказал: «Развитие производства и рост спроса привели к тому, что DataFloor стало тесно в существующей организационной структуре. Можно смело говорить, что подразделение выросло в самостоятельный бизнес».

DataFloor позиционирует себя как производитель оригинальных каркасных высоконагруженных фальшполов для ЦОДов и работает по следующим направлениям: проектирование фальшполов с учетом различных особенностей помещений; изготовление и монтаж высоконагруженных фальшполов (продукты собственного производства); поставка плит с финишными покрытиями и металлических вентиляционных плит без покрытия собственного производства; проектирование и изготовление сейсмоустойчивых конструкций для ЦОДов.

В молодой компании готовы реализовать проекты с высокой технической сложностью и нестандартными характеристиками. DataFloor использует адаптивную каркасную систему, что дает возможность устанавливать опорные стойки с шагом от 300 до 1200 мм и диапазоне высот от 350 до 2500 мм.

Технические решения DataFloor — это: рабочая нагрузка до 6000 кг / кв. м; различный шаг расстановки опорных стоек в зависимости от габаритов подпольных коммуникаций и заданных рабочих нагрузок в отдельных зонах одного помещения; многоуровневые коммуникации в подпольном пространстве с креплением к опорным стойкам фальшпола; расчет и выполнение задания заказчика по сейсмической устойчивости конструкции; сохранение эксплуатационных свойств конструкции без панелей; не более двух точек заземления для обеспечения необходимого уровня электробезопасности.

Генеральный директор DataFloor Антон Сивков сказал: «До появления в 2015 г. бренда DataFloor на российском рынке были представлены в основном зарубежные каркасные промышленные фальшполы, но они не получили массового распространения ввиду высокой стоимости и длительных сроков поставки. В DataFloor смогли изменить ситуацию. За прошедшие два года было установлено более 12000 кв. м фальшполов системы DataFloor высотами от 500 мм до 2400 мм. В настоящее время ведется монтаж системы фальшполов DataFloor в одном из крупнейших российских дата-центров, площадью 8000 кв. м и высотой 2,2 м, а также в двух ЦОД площадью 1700 кв. м и 2430 кв. м, и проектирование нескольких объектов площадями от 600 кв. м до 3000 кв. м».