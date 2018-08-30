Сбербанк создает посевной фонд для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, объявил о запуске проекта создания первого в России посевного фонда для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов.

Фонд будет инвестировать в подготовку, обоснование, запуск и сопровождение реализации проектов государственно-частного партнерства и концессий, начиная от формирования проекта и до момента заключения с инвестором соглашения о реализации проекта.

Общий объем фонда составит свыше 12 млрд руб. Сбербанк выступает якорным инвестором и одним из акционеров управляющей компании фонда.

Фокус инвестирования – проекты с объемом капитальных вложений от 10 до 100 млрд руб. в транспортной, социальной, энергетической, информационно-коммуникационной, жилищно-коммунальной и иных видах инфраструктуры. В соответствии с инвестиционной декларацией объем инвестиций в подготовку и сопровождение одного проекта составит от 60 до 150 млн руб. Срок инвестиций – до 30 месяцев. Срок жизни фонда – 6 лет. За этот период планируется вывести на рынок более 100 инфраструктурных проектов. Финансовое закрытие фонда будет завершено до конца 2018 г.

Партнером Сбербанка по проекту создания фонда выступает инвестиционная компания InfraONE. Также возможность участия в проекте рассматривает Государственная транспортная лизинговая компания. Фонд будет сотрудничать с федеральными и региональными органами государственной власти, агентствами и корпорациями развития, заинтересованными в запуске инфраструктурных проектов, а также с иными участниками инфраструктурного рынка.

Игорь Буланцев, старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB, сказал: «Участие в проектах развития инфраструктуры, в том числе реализуемых на принципах ГЧП и концессий, является для нас одним из приоритетных направлений бизнеса. Фонд является перспективным инструментом развития рынка инвестиций в инфраструктурные проекты и нацелен на расшивку "узкого" места рынка — решение проблемы дефицита подготовленных для инвесторов и кредиторов инфраструктурных проектов. Участие в проекте позволит Сбербанку увеличить долю и укрепить конкурентные позиции банка на рынке инфраструктурного финансирования и полностью отвечает задаче развития инфраструктуры как одного из ключевых направлений государственной экономической политики».