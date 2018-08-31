«Корус консалтинг» стал партнером поискового портала «Спутник»

ГК «Корус консалтинг» успешно провела тестирование на совместимость системы электронного документооборота «Спутник» с ПО – доверенный браузер «Спутник» со встроенным средством криптографической защиты информации, установленным на отечественной операционной системе Astra Linux Special Edition. Тестирование показало полную совместимость СЭД и веб-браузера, что дает возможность российским компаниям использовать полностью комплексное отечественное решение для организации полноценного документооборота.

СЭД «Спутник» реализует процессы обработки обращений граждан, входящих, исходящих, организационно-распорядительных и договорных документов, поддерживает работу с электронной подписью. СЭД «Спутник» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 03.05.2017, отвечает политике импортозамещения и реализуется на свободном программном обеспечении.

Браузер «Спутник» – продукт компании «Поисковый портал «Спутник» (дочернее предприятие компании «Ростелеком»), разработчика одноименной российской национальной поисковой системы. Браузер «Спутник» был создан для решения задачи импортозамещения и создания дополнительных возможностей для российских пользователей, государственных ведомств и корпораций. Из трех версий браузеров: обычный, доверенный и корпоративный – ГК «Корус консалтинг» выбрала доверенный браузер со встроенным средством криптографической защиты информации, разработанным в соответствии с российскими стандартами ГОСТ, для российских (Astra Linux, ALT Linux) и иностранных операционных систем (Windows и MacOS).

«Мы регулярно развиваем наше отечественное решение "Спутник", расширяя конкурентные преимущества разработки и делая эксплуатацию системы еще комфортнее – теперь работа с СЭД доступна на всех браузерах. Наша компания тесно сотрудничает с государственными заказчиками, помогая им реализовывать стратегию импортозамещения, и уже зарекомендовала себя как надежного партнера в области автоматизации документооборота в рамках развития цифровой экономики в регионах страны», – отметил Александр Аксельрод, руководитель практики систем электронного документооборота ГК «Корус консалтинг».

Максим Хромов, генеральный директор «ПП «Спутник», сказал: «Браузер "Спутник" обладает большим потенциалом, так как позволяет работать с защищенным документооборотом внутри государственных ведомств и на электронных торговых площадках, где необходимо использовать электронную подпись. Технологическое партнерство с такими российскими компаниями, как ГК "Корус консалтинг", поднимает безопасность такой работы в доверенном браузере "Спутник" на новый уровень, так как в основе решений обеих компаний лежат отечественные технологии в области защиты и обеспечения доступности данных».