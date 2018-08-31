«Почта Mail.ru» представила ИТ-азбуку

В преддверии Дня знаний «Почта Mail.ru» показала, какой может быть ИТ-азбука современного интернет-пользователя.

Новый учебный год стартует 1 сентября, и для многих детей он начнется с изучения азбуки. Традиционно алфавит иллюстрируется словами, которые не меняются десятки лет, при этом совершенно не учитывается, как быстро меняется мир вокруг. Сегодня дети знакомы с планшетом и ноутбуком, а многие первоклассники уже мечтают стать программистами и ходят на подготовительные курсы.

Специально для современных детей, а также их родителей команда «Почты Mail.ru» разработала собственную ИТ-азбуку, куда включила модные ИТ-термины. Дети смогут выучить алфавит, ориентируясь на красочные иллюстрации, а взрослые — подтянуть словарный запас.

ИТ-азбука представлена на сайте проекта. В нее входят тридцать три слова и словосочетания, среди которых можно найти: «биткоин», «майнинг», «Роскомнадзор», «фича» и другие. ИТ-азбуку можно скачать и распечатать в хорошем качестве и поделиться сайтом в социальных сетях.

Помимо этого, проект представлен на главной странице Mail.ru: при нажатии на логотип на экране появляются интерактивные буквы с иллюстрациями и комментариями к каждому термину.