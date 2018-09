Исследование IDC: объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 миллиардов

IDC представила вторую часть ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг – Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2018.

В отчете даны основные показатели 100 ведущих поставщиков ИТ-услуг в России за 2017 г., включающие их выручку, рыночные доли и положение на 13 базовых рынках. В отчете также содержатся профили десяти ведущих компаний на российском рынке ИТ-услуг.

В 2017 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 млрд, что на 20,7% больше, чем в 2016 г. В национальной валюте рынок ИТ-услуг в России вырос по сравнению с предыдущим годом на 5,1%.

«Ланит» и «Техносерв» сохранили свои ведущие позиции на рынке, расположившись соответственно на первом и втором местах. При этом, если компания «Ланит» заметно нарастила оборот от оказания ИТ-услуг и общую выручку, преодолевшую символическую отметку в 100 млрд руб., то компания «Техносерв», столкнувшаяся с серьезными проблемами в финансировании и управлении, скорее удержала позицию, а не укрепила ее. Пятерку лидеров дополнили ITG, «Крок» и «Ай-теко».

Одними из наиболее заметных событий на рынке стали проблемы, возникшие у целого ряда крупных игроков, таких как «Астерос», «Оптима» и AT Consulting. Эти проблемы привели к существенному ухудшению финансовых показателей компаний или вовсе банкротству. Некоторые компании – IBS, «Инфосистемы джет» и Softline – воспользовались неудачей конкурентов и укрепили свои позиции в десятке ведущих поставщиков ИТ-услуг по итогам 2017 г.

Изменение предпочтений заказчиков под влиянием нарастающей цифровизации отраслей заставляет меняться и поставщиков ИТ-услуг. Поставщики внимательно следят за основными технологическими тенденциями, обновляют портфель сервисов, а также активно инвестируют в собственные продукты и решения для максимального удовлетворения запросов конечных пользователей, которые становятся все более требовательными.

«Стагнация классической системной интеграции, снижение маржинальности дистрибьюторов, конкуренция со стороны внутренних ИТ-департаментов и инсорсинговых компаний вынуждают российских поставщиков ИТ-услуг трансформировать бизнес в поисках новых источников выручки, – отметил старший аналитик IDC Василий Агапов. – Однако далеко не всем участникам рынка удается адаптироваться под новые запросы. Как следствие, в условиях стагнирующей экономики высока вероятность того, что список компаний, покинувших рынок в последние годы, пополнится».