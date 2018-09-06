«ВТБ» завершил прием заявок от стартапов на участие в акселераторе на базе GenerationS

Банк «ВТБ» завершил прием заявок от стартапов на участие в корпоративном акселераторе, созданном на базе GenerationS. На участие в проекте претендуют 190 стартапов из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларусь. По итогам проведения акселератора наиболее перспективные проекты получат предложения о долгосрочном партнерстве с компаниями группы ВТБ.

Корпоративный акселератор «ВТБ» запущен в июне этого года для поиска инновационных разработок финансового и около финансового сектора и их последующей интеграции в бизнес-процессы и клиентские сервисы группы ВТБ. Наиболее популярный сегмент предлагаемых стартапами решений — новые банковские продукты и инструменты коммуникаций с потребителями (66 проектов).

27 стартапов используют в своих проектах технологии BigData&Analytics, 23 — системы искусственного интеллекта, 18 — технологии Blockchain. В базе поданных заявок также есть проекты в сфере биометрической идентификации, решений для упрощения документооборота, цифровых платформ для обучения, систем для управления инвестициями, технологий скоринга и кибербезопасности. Большинство претендентов на участие в акселераторе имеют прототип — 124 стартапа, 34 участника проводят пилотные испытания, а 32 имеют серийное производство и продажи.

Алексей Чубарь, начальник управления цифровой трансформации ВТБ, отметил: «На следующем этапе финтех-акселератора специалисты бизнес-подразделений ВТБ совместно с GenerationS проведут экспертизу, по результатам которой будет отобрано около 40 перспективных проектов. В октябре, в рамках очного Demo Day стартапы представят свои решения экспертному жюри ВТБ, которое выберет 10 участников акселератора. В случае успешного пилотирования проектов команды получат возможность продолжить сотрудничество с банком и запустить совместные продукты и сервисы в индивидуально проработанных форматах».

Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS, сказала: «Отбор проектов для корпоративного акселератора ВТБ показал, в России сильная финтех-школа и большое количество интересных проектов. Однако работа с «открытыми инновациями» всегда должна давать результат для бизнеса, и наша цель это не количество, а качество проектов, с которыми группа ВТБ сможет заключить долгосрочное партнерство по итогам программы».