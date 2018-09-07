«БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными

«БДО юникон бизнес солюшнс» заключила партнерское соглашение с DIS Group, мастер-дистрибьютором решений Informatica в России и СНГ, согласно которому «БДО юникон бизнес солюшнс» получает права по продвижению и маркетингу продуктов Informatica. Продукты Informatica будут использоваться для решения таких проектных задач, как управление данными и их качеством, создание хранилищ данных, управление мастер-данными, нормативно-справочной информацией и жизненным циклом информации.

Таким образом, «БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет компетенции в области работы с большими данными, которая на сегодняшний день является одной из наиболее быстрорастущих в ИТ-индустрии. Сотрудничество с DIS Group позволит «БДО юникон бизнес солюшнс» установить новые партнерские отношения с крупнейшими российскими компаниями, которые реализуют проекты в сфере больших данных (Big Data) и цифровой трансформации (Digital Transformation).

Informatica – один из ведущих мировых разработчиков тиражируемого связующего программного обеспечения в области управления данными. Согласно Gartner, она уже несколько лет подряд занимает лидирующую позицию в сфере управления данными и мета-данными, интеграции и обеспечения качества данных, а также их обезличивания в непромышленных и промышленных средах. Использование продуктов Informatica не только позволит решать задачи в перечисленных областях, но и откроет для клиентов «БДО юникон бизнес солюшнс» новые возможности использования технологий больших данных и Big Data анализа.

По словам старшего исполнительного директора «БДО юникон бизнес солюшнс» Андрея Якименко, решение начать сотрудничество с DIS Group соответствует стратегической цели компании – предлагать своим клиентам лучшие мировые практики для цифровой трансформации бизнеса.

«"БДО юникон бизнес солюшнс" обладает обширной бизнес-практикой и опытом внедрения проектов в крупнейших компаниях реального сектора, – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group. – Сочетая этот опыт с преимуществами платформы Informatica, компании смогут быстрее реализовывать цифровую трансформацию, строить и оптимизировать процессы по работе с данными. В конечном итоге это позволит организациям работать более эффективно, быстрее принимать решения и развивать новые направления».