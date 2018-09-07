«Яндекс» запустил сервис для подготовки к экзаменам

«Яндекс» открыл новый сервис для школьников — «Яндекс.Репетитор». С его помощью старшеклассники смогут готовиться к ЕГЭ, решая тестовые задания и совершенствуя свои навыки.

«Яндекс.Репетитор» придет на смену сервису «Яндекс.ЕГЭ», который был запущен восемь лет назад. В отличие от него «Репетитор» позволяет решать тесты в условиях, приближенных к реальным: все задания сразу выводятся на экран, а таймер отсчитывает время. Сейчас на сервисе представлены тесты по математике, физике и русскому языку, в дальнейшем появятся задания и по другим предметам.

«Создание "Яндекс.Репетитора" — часть долгосрочной стратегии "Яндекса" по развитию образовательных сервисов. В будущем "Репетитор" будет давать каждому школьнику индивидуальные рекомендации по подготовке к экзаменам для наиболее быстрого достижения поставленных целей», — сказал Алексей Шаграев, руководитель сервиса.

Тесты для «Яндекс.Репетитора» разрабатывают опытные преподаватели и эксперты, в том числе составители заданий ЕГЭ. Список тренировочных вариантов будет регулярно пополняться.