ABB и «Совкомфлот» открыли центр с тренажером Azipod

В МГУ им. Адмирала Г.И. Невельского состоялось торжественное открытие тренажерного центра, который позволит обучать курсантов работе на судах, оборудованных системами электродвижения и движителями Azipod.

Создание центра стало результатом партнерства ABB, «Совкомфлота» и Морского государственного университета (МГУ) им. адмирала Г.И. Невельского. Соответствующее соглашение было подписано сторонами в 2016 г.

В рамках этих договоренностей компания ABB оснастила новый центр уникальным аппаратным тренажером Azipod, который имитирует пропульсивную систему судна и состоит из макета комплексного распределительного устройства среднего напряжения UniGear ZS1, макета трансформатора серии RESIBLOC, настольной консоли и стенда с электродвигателями. Все оборудование производства компании ABB.

Со своей стороны, компания «Совкомфлот» обеспечила центр необходимым компьютерным оборудованием. Помимо этого, специалисты «Совкомфлота» приняли участие в уточнении спецификации тренажера ABB и разработке соответствующих программ с акцентом на эксплуатацию судов в условиях арктических и субарктических морских бассейнов. На сегодняшний день группе СКФ принадлежит крупнейший в мире флот судов ледового класса, оборудованных пропульсивными установками Azipod.

«Электродвижение и движительная система Azipod находят все большее применение на судах высокого ледового класса, работающих в Российской Арктике и на сахалинских оффшорных проектах, и компания ABB считает необходимым содействовать развитию технических компетенций будущих моряков» – сказала президент ABB в России, Казахстане и Беларуси Ирина Козлова.

Генеральный директор, председатель правления «Совкомфлота» Сергей Франк сказал: «Передовые технологии компании ABB, реализованные в винторулевых колонках Azipod, обеспечивают высокую ледопроходимость и маневренность, что чрезвычайно важно для эффективной и безопасной эксплуатации судов в сложных климатических условиях высоких широт. Сегодня группа СКФ успешно оперирует крупнейшим в мире флотом судов ледового класса с пропульсивными установками Azipod. В компании накоплен колоссальный опыт их успешной эксплуатации в тяжелых ледовых условиях арктического и дальневосточного морских бассейнов. Новый тренажерный центр создан с учетом этого опыта и позволит сможет на его основе готовить квалифицированные кадры, необходимые для транспортного обеспечения масштабных промышленных проектов в рамках выполнения стратегии освоения Арктической зоны Российской Федерации и развития восточных регионов страны».

Ректор МГУ им. Адмирала Г.И. Невельского Сергей Огай отметил, что «такое плодотворное сотрудничество университета с крупными индустриальными партнерами позволяет вузу отвечать на запросы судоходного бизнеса по качественной подготовке специалистов. Оборудование центра также позволит университету активно осваивать новые направления научных исследований».