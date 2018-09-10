«Лаборатория Касперского» принимает заявки на участие в стажировках SafeBoard

Стартовал прием заявок на участие в программе стажировок «Лаборатории Касперского» SafeBoard 2018-2019. Она открыта для студентов любых курсов и специальностей и проходит в московском офисе компании в течение одного года. В рамках стажировки предусмотрено пять направлений как для программистов, так и для тех, кто не хочет писать код: исследование угроз, разработка, тестирование, системный анализ и системное администрирование.

Программа SafeBoard позволяет начинающим специалистам перенимать опыт и знания у ведущих экспертов «Лаборатории Касперского» и работать над реальными продуктами компании, а также с глобальными IT-проектами в сфере кибербезопасности. Стажировка предполагает гибкий график от 20 часов в неделю, фиксированную заработную плату и некоторые другие дополнительные бонусы, в числе которых ежемесячная компенсация питания и бесплатный спортзал. По итогам программы отличившимся специалистам предложат присоединиться к команде уже в качестве штатного сотрудника «Лаборатории Касперского».

Отбор на участие в SafeBoard осуществляется в несколько этапов: студентам предстоит попасть на обучение и только после него – на стажировку. Параллельно с регистрацией заявок проводится онлайн-тестирование, состоящее из общего теоретического теста, а также заданий на проверку конкретных знаний и навыков на выбор. Следующий этап – это хакатон в офлайн-режиме, который пройдёт в конце октября. Он, в свою очередь, будет длиться весь день и делиться на две части: игру на проверку умения работать в команде и решение технических задач.

Нововведение этого года заключается в том, что распределение студентов по пяти направлениям произойдёт практически сразу – после хакатона. Таким образом, работа над развитием знаний и навыков определённой области начнётся ещё раньше, а занятия, как и прежде, будут включать в себя теорию, практику и домашние задания. После обучения специалисты «Лаборатории Касперского» пригласят лучших участников на собеседования в команды, чтобы приступить к стажировке.

«Стоит отметить, что количество заявок на участие в нашей программе SafeBoard с каждым годом растёт, а конкуренция при отборе становится сильнее. Если в 2015 году мы получили порядка 2000 заявок, то в прошлом году их количество увеличилось до более чем 4000. Причём для нас SafeBoard – это не только способ дать молодым специалистам практические знания и опыт, но и пригласить по итогам лучших из них в штат компании», – отметил Кирилл Ширяев, руководитель отдела подбора персонала и развития бренда работодателя «Лаборатории Касперского».

Заявки на участие в программе SafeBoard 2018-2019 принимаются до 14 октября по ссылке.