Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке

Samsung Electronics объявила об открытии нового центра искусственного интеллекта (ИИ) в Нью-Йорке, США. Новый центр призван расширить возможности компании в сфере ИИ.

Центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке расположен в центре района Челси, его возглавит Дэниел Ли (Daniel D. Lee.), исполнительный вице-президент научно-исследовательского подразделения Samsung Electronics и всемирно известный эксперт в области робототехники на базе ИИ, присоединившийся к команде Samsung в июле прошлого года. В сотрудничестве с Себастьяном Сыном (H. Sebastian Seung), ведущим экспертом в области технологий ИИ на базе нейросетей и исполнительным вице-президентом научно-исследовательского подразделения Samsung Electronics, центр ИИ в Нью-Йорке возглавит изучение применения искусственного интеллекта в робототехнике. Как главный научный сотрудник Samsung Electronics, Себастьян Сын будет также давать Samsung рекомендации по передовым исследованиям в области ИИ при дальнейшем расширении бизнеса компании.

«Сегодня нам необходимо сконцентрироваться на создании новых ценностей, которые сделают жизни людей проще и комфортнее, используя для этого возможности искусственного интеллекта в продуктах и сервисах Samsung, – отметил Хен Сок Ким (Hyun-suk Kim), президент и глава научно-исследовательского подразделения Samsung. – Наши центры искусственного интеллекта, в том числе новый центр в Нью-Йорке, играют ключевую роль в достижении этой цели».

Компания Samsung объявила о планах расширить масштабы передовых исследований в области ИИ и к 2020 г. довести число сотрудников, работающих в этой сфере, до 1 тыс. центр в Нью-Йорке стал шестым центром искусственного интеллекта Samsung в мире. Он будет активно сотрудничать с другими учреждениями компании, занимающимися исследованиями в области ИИ – в частности, с центрами, расположенными в Сеуле, Кембридже, Торонто, Москве и Кремниевой долине.

«Мы рады открыть в Нью-Йорке новый центр искусственного интеллекта Samsung, специализирующийся на исследованиях в области робототехники, – отметил Дэниел Ли. – Нью-Йорк – один из крупнейших городов мира, и в новом центре с нами будут работать самые талантливые люди региона. Мы также с нетерпением ждем сотрудничества с лучшими университетами и научно-исследовательскими центрами Нью-Йорка».

Центр ИИ расположен по адресу Нью-Йорк, 18-я Западная улица, 123. Торжественное открытие объекта состоялось 7 сентября, его посетили более 100 гостей, в том числе президент Samsung Electronics Хен Сок Ким, исполнительный вице-президент Samsung Research Сын Хван Чо (Seunghwan Cho), глава центра ИИ Samsung в Сеуле Гын Бэ Ли (Geunbae Lee), декан Технического колледжа Корнельского университета профессор Дэниел Хаттенлохер (Daniel P. Huttenlocher) и директор Принстонского института нейробиологии профессор Дэвид Тэнк (David Tank).

«Использование нейросетей позволило совершить революционный прорыв в области ИИ, – сказал Себастьян Сын. – Сейчас только начало новой эры инноваций в ИИ, и мы, сотрудники центра искусственного интеллекта Samsung в Нью-Йорке, гордимся тем, что работаем над решением этой увлекательной задачи».

Центры искусственного интеллекта во всем мире внесут вклад в научно-исследовательскую работу Samsung благодаря уникальным особенностям каждого региона. В будущем компания намерена расширять число центров ИИ, специализирующихся на других перспективных технологиях, и расположенных в других богатых перспективными сотрудникам и регионах, чтобы укрепить за собой статус отраслевого лидера в области ИИ.