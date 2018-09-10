В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen

SAP запустил новый формат образовательной программы SAP – центры экспертизы SAP Next-Gen. Образовательные хабы открыты в 29 вузах и образовательных учреждениях Европы и Ближнего Востока, в их число вошли ВДЦ «Орленок» и ведущие российские университеты – СПбПУ Петра Великого (Политех), МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ и РГУ нефти и газа им. Губкина. Центры экспертизы SAP Next-Gen сконцентрируются на разработке инновационных технологических сервисов для выбранной индустрии, будут отвечать за распространение отраслевого опыта и лучших практик, служить образцом для других образовательных учреждений из сети SAP Next-Gen.

«Для формирующейся в России цифровой экономики требуется большое количество специалистов, у которых есть необходимые навыки по работе с передовыми технологиями, на данный момент таких людей действительно не хватает. Новые Центры экспертизы SAP Next-Gen в России помогут в сжатые сроки подготовить профессионалов, отлично разбирающихся в инновациях, обладающих развитыми цифровыми компетенциями, а также построить экосистему для создания совместных продуктов с российскими компаниями, востребованных не только на российском рынке, но и на мировом», – сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.

Центры экспертизы SAP Next-Gen помогут вузам ускорить подготовку отраслевых специалистов с опытом разработки инновационных проектов на базе технологий и платформы SAP. Один из первых центров открывается в МГИМО (У) МИД РФ и будет сфокусирован на цифровой трансформации в сфере банкинга и аналитики. «За более чем 10 лет сотрудничества МГИМО и SAP мы подготовили сотни специалистов для работы с решениями SAP в финансовой сфере и выпустили совместный учебник о бизнес-архитектуре решений SAP для финансового-кредитных организаций, неоднократно проводили методические семинары по учебным решениям SAP для преподавателей других вузов, в том числе за пределами России. Центр экспертизы SAP Next-Gen в МГИМО – новый шаг в нашем сотрудничестве, усилия будут сконцентрированы на подготовке специалистов со знанием технологий SAP для банковского сектора и анализа данных», – сказал Евгений Кожокин, проректор по научной работе МГИМО (У) МИД РФ, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики.

Еще один центр экспертизы SAP в Санкт-Петербургском Политехническом Университете Петра Великого.

«В этом году исполняется 10 лет с того момента, как в Политехе был открыт Академический центр компетенции SAP, в мире таких центров всего двенадцать. Здесь специалисты оказывают методическую, технологическую и экспертную поддержку другим вузам в рамках "классических" решений SAP, которые используются в вузах в России и других странах региона СНГ. Кроме того, SAP – партнер Политехнического Университета по проекту "Фабрики будущего", и центр экспертизы SAP Next-Gen в нашем вузе поможет расширить сотрудничество и привлечь больше ресурсов в инновационные разработки для научно-технических и промышленных задач в сфере Индустрии 4.0», – сказал Никита Головин, директор Международного академического центра компетенции «Политехник-SAP» СПбПУ.

Остальные центры экспертизы SAP Next-Gen в России будут сфокусированы на следующих индустриях: в НИУ ВШЭ – на цифровом маркетинге и электронной коммерции (включая использование SAP C/4HANA), в РГУ нефти и газа им. Губкина – на инновациях для нефтегазовой отрасли, в ВДЦ «Орленок» – на образовательных программах для школьников.

В центрах экспертизы SAP Next-Gen также будут проходить глобальные хакатоны Code with Purpose.