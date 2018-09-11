Альфа-банк предложил предпринимателям онлайн-помощника для регистрации бизнеса

Альфа-банк предложил клиентам онлайн-сервис для старта бизнеса. Онлайн-помощник позволяет начинающим предпринимателям за 15 минут подготовить пакет документов для регистрации бизнеса в налоговой службе.

Речь идет о самых востребованных у малого бизнеса организационно-правовых формах – индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью (с одним учредителем).

Сервис максимально простой – от клиента потребуется только паспорт РФ (отсканированные копии первого разворота паспорта и страницы с адресом прописки). Система сформирует пакет документов для налоговой службы, сама «напомнит» ИНН, поможет подобрать подходящую систему налогообложения.

Для ИП предусмотрен более широкий спектр услуг – сервис укажет адрес налоговой инспекции, в которую подавать документы, и одновременно проанализирует данные клиента, после чего зарезервирует расчетный счет в банке.

Предприниматель сразу получает пакет электронных документов для подачи в налоговую службу, квитанцию для оплаты госпошлины и реквизиты зарезервированного счета. После регистрации ИП или ООО с одним учредителем в налоговой службе сервис передает готовый пакет документов на открытие счета в бэк-офис Альфа-банка.

Сервис предоставляется бесплатно, клиенту необходимо только оплатить госпошлину за регистрацию ИП или ООО.

«Мы видим, что клиенты малого бизнеса нуждаются в сервисах, которые бы облегчали им взаимодействие с государственными органами и соблюдение требований законодательства. Наша задача – предложить клиентам не только банковские услуги, но создать целую экосистему для предпринимателей, предоставить сервисы для комфортного старта и развития их бизнеса», – отметил член правления Альфа-банка Денис Осин.

«Данный сервис разработан в ответ на запросы того сегмента предпринимателей, которые заинтересованы работать в легальном статусе, но хотели бы пройти процедуру регистрации быстро и комфортно, не тратя времени и не ломая голову над заполнением анкет и регистрационных форм, – сказал руководитель проекта Алексей Вдовин. –- Пилотирование онлайн-помощника началось с услуги "Помощь в регистрации ИП + открытие счета", и показало востребованность этой услуги у представителей малого бизнеса – за время пилота более 1,2 тыс. предпринимателей подготовило документы на регистрацию ИП с помощью нашего сервиса».