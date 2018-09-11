Huawei поспособствует развитию «умных» электросетей в России

Huawei и члены Рабочей группы P1901.1 Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) объявили о публикации «Стандартов IEEE 1901.1-2018 передачи данных по электрическим сетям (PLC) на средних частотах (менее 12 МГц) для применения в «умных» электросетях.

В России началась масштабная цифровизация электросетей, которая должна быть полностью завершена к 2030 г. Поставленная задача требует серьезных инвестиций и современных ИКТ-решений для электросетей, соответствующих международным стандартам. В настоящее время в стране насчитывается около 750 электростанций мощностью свыше 5 МВт, а потребление энергии растет второй год подряд – в 2017 году оно составило 1059,5 млрд кВт·ч, что на 0,5% больше, чем в 2016 г.

Программа уже воплощается в жизнь – так, в стране повсеместно внедряются «умные» электросети, которые повышают надежность и бесперебойность энергоснабжения. Например, к 2019 г. их планируется создать в Новгородской, Псковской областях, в Карелии, в Подмосковье и других регионах. Вопрос о развитии умных сетей регулярно обсуждается на уровне правительства РФ.

Помочь ее решению призваны новые разработки для электросетей, созданные по международным стандартам. Huawei в интересах своих партнеров, в том числе российских, тесно сотрудничает с Группой IEEE PLC-IoT Industry Connection (IC), State Grid Corporation of China (SGCC), чтобы ускорить их разработку. В частности, Huawei активно участвовала в процессе разработки стандартов IEEE P1901.1.

Huawei продвигает всемирную техническую сертификацию, сертификацию отраслевого применения и отраслевое развитие на базе упомянутых стандартов. Компания уже начала сотрудничать с рядом стандартизирующих организаций, а ранее, в 2016 г. компания Huawei, как один из основателей, и 62 партнера создали Консорциум периферийных вычислений (Edge Computing Consortium (ECC)), в который сейчас входит свыше 180 участников.

В планах Huawei и Рабочей группы IEEE P1901.1 – создание сертификационных лабораторий PLC-IoT (например, на стадии строительства сейчас находится лаборатория PLC-IoT в Huawei OpenLab в Каире) и разработка испытательных систем для многочисленных сценариев применения PLC-IoT, что откроет путь для практического использования новых стандартов.

Кроме того, Huawei постоянно снабжает электроэнергетическую отрасль универсальными ИКТ-решениями, чтобы цифровые технологии пришли в каждый дом и каждую электроэнергетическую компанию. К настоящему моменту решение Huawei для электросетей было внедрено тринадцатью компаниями из двадцатки ведущих энергетических компаний мира, его используют более 190 отраслевых клиентов в 73 странах.

Разработки Huawei, созданные на базе вышеупомянутых стандартов, обладают мощным потенциалом противодействия интерференционным помехам, что значительно повышает надежность передачи данных по электрическим сетям. Скорость передачи данных на физическом уровне достигает 4 Мбит/с, что в двести раз превышает среднее значение по отрасли, и это дает возможность запускать дополнительные сервисы и повышать общую производительность системы. Коммуникационный модуль Huawei PLC-IoT поддерживает передачу по электросетям на дальние расстояния (1 км на хоп и 15 уровней репитеров), что решает проблему «последней мили», характерную для традиционной узкополосной технологии передачи данных по электросетям. Кроме того, коммуникационный модуль PLC-IoT – это готовое к использованию решение, поддерживающее различные отраслевые сценарии применения.

«Публикация стандартов IEEE 1901.1 делает возможным строительство энергетической экосистемы как в России, так и во всем мире, и компания Huawei играет важную роль в их разработке. Вместе с Huawei мы можем создать инновационную платфотму PLC-IoT, которая будет отвечать интересам наших многочисленных партнеров», – сказал Олег Логвинов, председатель Исполнительного комитета IEEE PLC-IoT IC.

«Компания Huawei стремится содействовать развитию сектора PLC-IoT и популяризации и применению стандартов по всему миру. Мы продолжим сотрудничать с партнерами из России и других стран, чтобы помочь им в строительстве энергетической экосистемы будущего», – отметил Ван Шаосэнь (Wang Shaosen), генеральный директор направления Gateway Domain компании Huawei Enterprise.